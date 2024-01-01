BOĞAZİÇİ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Boğaziçi Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

İbrahim Ercan adalet-ve-kalkinma-partisi
İbrahim
Ercan
%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.226 %58.27
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 754 %35.84
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 106 %5.04
Saadet Partisi
SAADET 		- 16 %0.76
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 2 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.173 %57.53
Saadet Partisi
SAADET 		- 725 %35.56
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 114 %5.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 23 %1.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 4 %0.2
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 851 %41.82
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 663 %32.58
Saadet Partisi
SAADET 		- 463 %22.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 48 %2.36
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 10 %0.49
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.173 %56.42
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		710 %34.15
İyi Parti
İYİ PARTİ 		178 %8.56
Saadet Partisi
SAADET 		15 %0.72
Vatan Partisi
VATAN 		3 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.147 %56.81
Saadet Partisi
SAADET 		670 %33.18
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		159 %7.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		43 %2.13
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		808 %39.53
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		660 %32.29
Saadet Partisi
SAADET 		447 %21.87
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		129 %6.31
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakoca
Açılan Sandık Oranı %0
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Cumayeri
Açılan Sandık Oranı %0
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Çilimli
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölyaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Gümüşova
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaynaşlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Yığılca
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beyköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakoca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Cumayeri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çilimli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölyaka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gümüşova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaynaşlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yığılca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beyköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0