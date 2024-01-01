KASTAMONU SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Abana
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Ağlı
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Araç
Açılan Sandık Oranı %0
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Azdavay
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozkurt
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Cide
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Çatalzeytin
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Daday
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Devrekani
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Doğanyurt
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Hanönü
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İhsangazi
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İnebolu
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Küre
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Seydiler
Açılan Sandık Oranı %0
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Şenpazar
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Tosya
Açılan Sandık Oranı %0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Abana
Açılan Sandık Oranı %0
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Ağlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Araç
Açılan Sandık Oranı %0
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Azdavay
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozkurt
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Cide
Açılan Sandık Oranı %0
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Çatalzeytin
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Daday
Açılan Sandık Oranı %0
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Devrekani
Açılan Sandık Oranı %0
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Doğanyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Hanönü
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|
İhsangazi
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
İnebolu
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Küre
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|
Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|
Seydiler
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Şenpazar
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|
Taşköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Tosya
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0