KASTAMONU SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Kastamonu Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Tahsin Babaş adalet-ve-kalkinma-partisi
Tahsin
Babaş
%0 0 Oy
Hasan Baltacı cumhuriyet-halk-partisi
Hasan
Baltacı
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 54.776 %41.27
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 50.724 %38.22
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 21.941 %16.53
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 3.639 %2.74
Saadet Partisi
SAADET 		- 834 %0.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 244 %0.18
Demokrat Parti
DP 		- 180 %0.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 112 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 74 %0.06
Vatan Partisi
VATAN 		- 17 %0.01
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 60.562 %47.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 50.067 %39.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 12.258 %9.61
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.890 %1.48
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.258 %0.99
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.104 %0.87
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 310 %0.24
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 114 %0.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4 %0
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 47.296 %41.95
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 44.140 %39.15
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 10.756 %9.54
Demokrat Parti
DP 		- 6.439 %5.71
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.014 %1.79
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.623 %1.44
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 210 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 166 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 98 %0.09
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		106.009 %43.56
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		83.927 %34.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		32.440 %13.33
İyi Parti
İYİ PARTİ 		14.356 %5.9
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.598 %1.07
Saadet Partisi
SAADET 		1.905 %0.78
Demokrat Parti
DP 		1.335 %0.55
Demokratik Sol Parti
DSP 		414 %0.17
Vatan Partisi
VATAN 		365 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		125.863 %52.07
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		77.351 %32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		25.080 %10.38
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.732 %1.54
Saadet Partisi
SAADET 		3.232 %1.34
Bağımsız
BĞMSZ 		2.441 %1.01
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.546 %0.64
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.045 %0.43
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		427 %0.18
Demokrat Parti
DP 		355 %0.15
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		352 %0.15
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		302 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		103.235 %44.69
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		67.843 %29.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		23.489 %10.17
Demokrat Parti
DP 		16.196 %7.01
Demokratik Sol Parti
DSP 		6.516 %2.82
Saadet Partisi
SAADET 		4.664 %2.02
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.418 %1.48
Bağımsız
BĞMSZ 		2.386 %1.03
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.071 %0.46
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		808 %0.35
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		762 %0.33
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		291 %0.13
Anavatan Partisi
ANAP 		194 %0.08
Emek Partisi
EMEP 		131 %0.06
Millet Partisi
Millet 		9 %0
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Abana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ağlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Araç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Azdavay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozkurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Cide
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatalzeytin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Daday
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Devrekani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğanyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hanönü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İhsangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnebolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Küre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seydiler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şenpazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tosya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Abana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ağlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Araç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Azdavay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozkurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Cide
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatalzeytin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Daday
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Devrekani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğanyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hanönü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İhsangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnebolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Küre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seydiler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şenpazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tosya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0