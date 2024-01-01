ORDU SEÇİM SONUÇLARI

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  • Ordu Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
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  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Mehmet Hilmi Güler adalet-ve-kalkinma-partisi
Mehmet Hilmi
Güler
%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 270.377 %56.93
Saadet Partisi
SAADET 		- 124.114 %26.13
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 73.468 %15.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.788 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.473 %0.31
Demokrat Parti
DP 		- 1.337 %0.28
Vatan Partisi
VATAN 		- 1.037 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 903 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 239.717 %54.4
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 150.429 %34.14
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 35.879 %8.14
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.529 %1.03
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.743 %0.85
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.841 %0.42
Demokrat Parti
DP 		- 1.510 %0.34
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.083 %0.25
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 666 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 660 %0.15
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 599 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 125.740 %43.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 58.156 %20.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 51.658 %17.94
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 31.239 %10.85
Saadet Partisi
SAADET 		- 9.149 %3.18
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 4.219 %1.46
Demokrat Parti
DP 		- 2.902 %1.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.731 %0.95
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.105 %0.38
Anavatan Partisi
ANAP 		- 1.029 %0.36
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 82 %0.03
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		259.342 %55.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		112.296 %24.02
Saadet Partisi
SAADET 		42.495 %9.09
İyi Parti
İYİ PARTİ 		18.524 %3.96
Büyük Birlik Partisi
BBP 		16.872 %3.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.406 %2.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.196 %0.47
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.564 %0.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		870 %0.19
Bağımsız
BĞMSZ 		856 %0.18
Demokrat Parti
DP 		830 %0.18
Vatan Partisi
VATAN 		333 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		229.877 %52.56
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		108.235 %24.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		79.843 %18.25
Saadet Partisi
SAADET 		8.459 %1.93
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.730 %1.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.277 %0.52
Bağımsız
BĞMSZ 		988 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		806 %0.18
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		792 %0.18
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		624 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		365 %0.08
Demokrat Parti
DP 		356 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		178.881 %42.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		71.662 %17.13
Demokratik Sol Parti
DSP 		57.085 %13.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		54.041 %12.92
Büyük Birlik Partisi
BBP 		16.900 %4.04
Saadet Partisi
SAADET 		16.586 %3.96
Demokrat Parti
DP 		9.029 %2.16
Anavatan Partisi
ANAP 		3.662 %0.88
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3.242 %0.77
Bağımsız
BĞMSZ 		2.510 %0.6
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.407 %0.34
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.174 %0.28
Emek Partisi
EMEP 		1.009 %0.24
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		908 %0.22
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		281 %0.07
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akkuş
Açılan Sandık Oranı %0
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Altınordu
Açılan Sandık Oranı %0
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Aybastı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatalpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çaybaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Fatsa
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülyalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürgentepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İkizce
Açılan Sandık Oranı %0
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Kabadüz
Açılan Sandık Oranı %0
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Kabataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korgan
Açılan Sandık Oranı %0
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Kumru
Açılan Sandık Oranı %0
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Mesudiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Perşembe
Açılan Sandık Oranı %0
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Ulubey
Açılan Sandık Oranı %0
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Ünye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akkuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altınordu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aybastı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatalpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çaybaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fatsa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülyalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürgentepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İkizce
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kabadüz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kabataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korgan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumru
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mesudiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Perşembe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ulubey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ünye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0