ULUBEY SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Akkuş
Açılan Sandık Oranı %0
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Altınordu
Açılan Sandık Oranı %0
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Aybastı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Çatalpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Çaybaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Fatsa
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Gülyalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürgentepe
Açılan Sandık Oranı %0
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İkizce
Açılan Sandık Oranı %0
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Kabadüz
Açılan Sandık Oranı %0
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Kabataş
Açılan Sandık Oranı %0
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Korgan
Açılan Sandık Oranı %0
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Kumru
Açılan Sandık Oranı %0
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Mesudiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Perşembe
Açılan Sandık Oranı %0
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Ünye
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Akkuş
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Altınordu
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Aybastı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Çamaş
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Çatalpınar
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Çaybaşı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Fatsa
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Gölköy
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Gülyalı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Gürgentepe
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
İkizce
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kabadüz
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kabataş
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Korgan
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kumru
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Mesudiye
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Perşembe
Açılan Sandık Oranı %0
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Ünye
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0