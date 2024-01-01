ÇATALPINAR SEÇİM SONUÇLARI

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  • Çatalpınar Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.538 %66.71
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.562 %26.14
Saadet Partisi
SAADET 		- 383 %3.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 195 %1.99
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 123 %1.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 5.165 %57.8
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.431 %38.4
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 148 %1.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 139 %1.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 34 %0.38
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 19 %0.21
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.655 %51.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.541 %47.9
Saadet Partisi
SAADET 		- 15 %0.47
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 6 %0.19
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.760 %70.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.898 %19.67
Saadet Partisi
SAADET 		563 %5.83
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		267 %2.77
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		112 %1.16
Vatan Partisi
VATAN 		33 %0.34
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		18 %0.19
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.504 %62.33
Saadet Partisi
SAADET 		2.630 %29.78
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		333 %3.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		293 %3.32
Büyük Birlik Partisi
BBP 		28 %0.32
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		25 %0.28
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		16 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.594 %50.22
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.516 %47.76
Saadet Partisi
SAADET 		64 %2.02
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akkuş
Açılan Sandık Oranı %0
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Altınordu
Açılan Sandık Oranı %0
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Aybastı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çaybaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fatsa
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülyalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürgentepe
Açılan Sandık Oranı %0
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İkizce
Açılan Sandık Oranı %0
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Kabadüz
Açılan Sandık Oranı %0
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Kabataş
Açılan Sandık Oranı %0
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Korgan
Açılan Sandık Oranı %0
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Kumru
Açılan Sandık Oranı %0
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Mesudiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Perşembe
Açılan Sandık Oranı %0
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Ulubey
Açılan Sandık Oranı %0
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Ünye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akkuş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altınordu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aybastı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çaybaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fatsa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülyalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürgentepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İkizce
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kabadüz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kabataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Korgan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumru
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mesudiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Perşembe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ulubey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ünye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0