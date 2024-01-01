DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI

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  • Diyarbakır Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Mehmet Halis Bilden adalet-ve-kalkinma-partisi
Mehmet Halis
Bilden
%0 0 Oy
Cafer Pekdemir cumhuriyet-halk-partisi
Cafer
Pekdemir
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 490.571 %62.93
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 241.633 %30.99
Saadet Partisi
SAADET 		- 15.789 %2.03
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 14.270 %1.83
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4.378 %0.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.425 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 909 %0.12
Vatan Partisi
VATAN 		- 521 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 397.148 %55.11
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 252.065 %34.98
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 33.256 %4.61
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 8.610 %1.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 7.099 %0.99
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.593 %0.91
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 5.789 %0.8
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.677 %0.65
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 3.188 %0.44
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 506 %0.07
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 503 %0.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 467 %0.06
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 405 %0.06
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 313 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 227.472 %65.14
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 111.134 %31.82
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.038 %0.58
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.011 %0.58
Demokrat Parti
DP 		- 1.752 %0.5
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 1.616 %0.46
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 962 %0.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 841 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 668 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 394 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 342 %0.1
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		474.645 %62.25
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		237.053 %31.09
Saadet Partisi
SAADET 		23.714 %3.11
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		16.085 %2.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		4.446 %0.58
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.190 %0.29
Bağımsız
BĞMSZ 		1.843 %0.24
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.347 %0.18
Demokrat Parti
DP 		924 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		221 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		392.060 %55.1
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		241.455 %33.93
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		36.796 %5.17
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		9.751 %1.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		7.855 %1.1
Saadet Partisi
SAADET 		7.025 %0.99
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.709 %0.66
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		4.057 %0.57
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		3.383 %0.48
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		852 %0.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		770 %0.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		352 %0.05
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		76 %0.01
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		377.695 %59.2
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		194.640 %30.51
Demokrat Parti
DP 		22.076 %3.46
Saadet Partisi
SAADET 		10.883 %1.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.533 %1.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.967 %0.78
Bağımsız
BĞMSZ 		4.571 %0.72
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		3.688 %0.58
Anavatan Partisi
ANAP 		3.686 %0.58
Demokratik Sol Parti
DSP 		3.439 %0.54
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.420 %0.38
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.522 %0.24
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.328 %0.21
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		583 %0.09
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bismil
Açılan Sandık Oranı %0
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Çermik
Açılan Sandık Oranı %0
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Çınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Çüngüş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dicle
Açılan Sandık Oranı %0
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Eğil
Açılan Sandık Oranı %0
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Ergani
Açılan Sandık Oranı %0
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Hani
Açılan Sandık Oranı %0
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Hazro
Açılan Sandık Oranı %0
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Kayapınar
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Kocaköy
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Kulp
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Lice
Açılan Sandık Oranı %0
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Silvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Sur
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bağlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bismil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çermik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çüngüş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dicle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eğil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ergani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hazro
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocaköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kulp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Lice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0