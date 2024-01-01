ÇERKEZKÖY SEÇİM SONUÇLARI

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  • Çerkezköy Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 46.545 %50.2
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 41.400 %44.65
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.752 %2.97
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.052 %1.13
Saadet Partisi
SAADET 		- 555 %0.6
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 366 %0.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 58 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 26.888 %40.85
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 24.909 %37.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 7.800 %11.85
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.710 %4.12
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.081 %3.16
Saadet Partisi
SAADET 		- 829 %1.26
Demokrat Parti
DP 		- 218 %0.33
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 205 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 174 %0.26
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 10.746 %29.06
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 8.932 %24.15
Demokrat Parti
DP 		- 8.195 %22.16
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.161 %8.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.087 %8.35
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.109 %3
Saadet Partisi
SAADET 		- 695 %1.88
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 655 %1.77
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 182 %0.49
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 122 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 96 %0.26
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		42.224 %45.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		42.156 %45.66
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.692 %5.08
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.575 %1.71
Saadet Partisi
SAADET 		902 %0.98
Demokratik Sol Parti
DSP 		493 %0.53
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		114 %0.12
Vatan Partisi
VATAN 		93 %0.1
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		85 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		25.597 %39.18
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		24.840 %38.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		8.285 %12.68
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.436 %3.73
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.068 %3.17
Saadet Partisi
SAADET 		941 %1.44
Bağımsız
BĞMSZ 		619 %0.95
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		169 %0.26
Demokrat Parti
DP 		161 %0.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		77 %0.12
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		63 %0.1
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		43 %0.07
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		31 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		10.351 %28.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		9.194 %25.13
Demokrat Parti
DP 		7.483 %20.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.293 %9
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.055 %8.35
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.477 %4.04
Saadet Partisi
SAADET 		998 %2.73
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		737 %2.01
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çorlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Ergene
Açılan Sandık Oranı %0
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Hayrabolu
Açılan Sandık Oranı %0
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Kapaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Malkara
Açılan Sandık Oranı %0
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Marmaraereğlisi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Süleymanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Şarköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çorlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ergene
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hayrabolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kapaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Malkara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaraereğlisi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Süleymanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şarköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0