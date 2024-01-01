ÇORLU SEÇİM SONUÇLARI

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  • Çorlu Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 77.657 %50.87
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 60.743 %39.79
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 7.056 %4.62
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 3.539 %2.32
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.658 %1.09
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.240 %0.81
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 352 %0.23
Vatan Partisi
VATAN 		- 240 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 186 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 70.103 %51.19
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 47.859 %34.95
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 12.837 %9.37
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.974 %2.17
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.119 %0.82
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 736 %0.54
Saadet Partisi
SAADET 		- 607 %0.44
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 360 %0.26
Millet Partisi
Millet 		- 195 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 160 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 54.092 %47.17
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 37.564 %32.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 9.765 %8.51
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 5.618 %4.9
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 2.758 %2.4
Demokrat Parti
DP 		- 1.653 %1.44
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.214 %1.06
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.007 %0.88
Anavatan Partisi
ANAP 		- 429 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 314 %0.27
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 270 %0.24
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		75.921 %49.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		58.189 %38.24
İyi Parti
İYİ PARTİ 		9.204 %6.05
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.236 %2.78
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.203 %1.45
Saadet Partisi
SAADET 		1.475 %0.97
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		478 %0.31
Vatan Partisi
VATAN 		286 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		194 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		67.919 %49.85
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		46.439 %34.08
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		14.520 %10.66
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.970 %2.18
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.557 %1.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		883 %0.65
Saadet Partisi
SAADET 		734 %0.54
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		406 %0.3
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		266 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		217 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		176 %0.13
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		90 %0.07
Millet Partisi
Millet 		80 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		53.855 %47.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		35.440 %31.14
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		10.587 %9.3
Demokratik Sol Parti
DSP 		6.379 %5.61
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		3.073 %2.7
Demokrat Parti
DP 		2.079 %1.83
Saadet Partisi
SAADET 		1.696 %1.49
Anavatan Partisi
ANAP 		693 %0.61
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çerkezköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Ergene
Açılan Sandık Oranı %0
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Hayrabolu
Açılan Sandık Oranı %0
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Kapaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Malkara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaraereğlisi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Süleymanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şarköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çerkezköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ergene
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hayrabolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kapaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Malkara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaraereğlisi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Süleymanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şarköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0