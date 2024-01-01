SARAY SEÇİM SONUÇLARI

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  • Saray Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 18.743 %57.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 8.127 %25.02
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 4.944 %15.22
Saadet Partisi
SAADET 		- 361 %1.11
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 143 %0.44
Vatan Partisi
VATAN 		- 110 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 51 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 11.988 %37.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 9.602 %30.16
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 9.035 %28.38
Demokrat Parti
DP 		- 808 %2.54
Saadet Partisi
SAADET 		- 248 %0.78
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 91 %0.29
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 41 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 27 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.418 %40.78
Demokrat Parti
DP 		- 3.714 %27.95
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.184 %16.44
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.103 %8.3
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 251 %1.89
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 216 %1.63
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 161 %1.21
Saadet Partisi
SAADET 		- 130 %0.98
Anavatan Partisi
ANAP 		- 109 %0.82
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		18.438 %56.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		8.325 %25.71
İyi Parti
İYİ PARTİ 		4.753 %14.68
Saadet Partisi
SAADET 		403 %1.24
Büyük Birlik Partisi
BBP 		155 %0.48
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		128 %0.4
Vatan Partisi
VATAN 		123 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		57 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		12.533 %39.48
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		8.904 %28.05
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.891 %28.01
Demokrat Parti
DP 		879 %2.77
Saadet Partisi
SAADET 		275 %0.87
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		128 %0.4
Büyük Birlik Partisi
BBP 		63 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		47 %0.15
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		27 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.505 %42.23
Demokrat Parti
DP 		3.471 %26.63
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.517 %19.31
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		612 %4.69
Demokratik Sol Parti
DSP 		425 %3.26
Saadet Partisi
SAADET 		267 %2.05
Anavatan Partisi
ANAP 		239 %1.83
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çerkezköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Çorlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Ergene
Açılan Sandık Oranı %0
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Hayrabolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kapaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Malkara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaraereğlisi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Süleymanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Şarköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çerkezköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çorlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ergene
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hayrabolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kapaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Malkara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaraereğlisi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Süleymanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şarköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0