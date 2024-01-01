ERGENE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Ergene Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 18.839 %47.83
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 15.875 %40.3
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3.029 %7.69
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.059 %2.69
Saadet Partisi
SAADET 		- 200 %0.51
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 162 %0.41
Vatan Partisi
VATAN 		- 57 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 46 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 13.953 %37.75
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 13.119 %35.49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.479 %17.53
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.959 %5.3
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.123 %3.04
Saadet Partisi
SAADET 		- 165 %0.45
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 70 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 52 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 46 %0.12
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		18.736 %47.68
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		15.756 %40.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.834 %7.21
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.225 %3.12
Büyük Birlik Partisi
BBP 		373 %0.95
Saadet Partisi
SAADET 		221 %0.56
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		52 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		50 %0.13
Vatan Partisi
VATAN 		45 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		14.262 %38.78
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		12.714 %34.57
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.548 %17.8
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.707 %4.64
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.157 %3.15
Saadet Partisi
SAADET 		161 %0.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		93 %0.25
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		53 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		35 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		26 %0.07
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		23 %0.06
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çerkezköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Çorlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Hayrabolu
Açılan Sandık Oranı %0
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Kapaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Malkara
Açılan Sandık Oranı %0
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Marmaraereğlisi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Süleymanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şarköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çerkezköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çorlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hayrabolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kapaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Malkara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaraereğlisi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Süleymanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şarköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0