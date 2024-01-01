SÜLEYMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Süleymanpaşa Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 58.966 %48.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 57.952 %47.69
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.243 %1.02
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.034 %0.85
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 964 %0.79
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 520 %0.43
Demokrat Parti
DP 		- 500 %0.41
Vatan Partisi
VATAN 		- 203 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 135 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 46.294 %40.23
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 37.982 %33.01
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 26.804 %23.29
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.117 %0.97
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.103 %0.96
Saadet Partisi
SAADET 		- 765 %0.66
Demokrat Parti
DP 		- 474 %0.41
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 208 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 143 %0.12
Millet Partisi
Millet 		- 95 %0.08
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 82 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		55.338 %45.53
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		52.267 %43.01
İyi Parti
İYİ PARTİ 		9.225 %7.59
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.173 %0.97
Saadet Partisi
SAADET 		1.036 %0.85
Demokratik Sol Parti
DSP 		966 %0.79
Büyük Birlik Partisi
BBP 		519 %0.43
Demokrat Parti
DP 		512 %0.42
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		235 %0.19
Vatan Partisi
VATAN 		161 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		99 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		46.798 %40.72
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		39.078 %34
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		24.189 %21.05
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.432 %1.25
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.045 %0.91
Saadet Partisi
SAADET 		896 %0.78
Demokrat Parti
DP 		627 %0.55
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		378 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		189 %0.16
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		102 %0.09
Millet Partisi
Millet 		101 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		94 %0.08
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çerkezköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Çorlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Ergene
Açılan Sandık Oranı %0
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Hayrabolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kapaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Malkara
Açılan Sandık Oranı %0
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Marmaraereğlisi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şarköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çerkezköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çorlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ergene
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hayrabolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kapaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Malkara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaraereğlisi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şarköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0