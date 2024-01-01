ŞARKÖY SEÇİM SONUÇLARI

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  • Şarköy Toplam Seçmen 0
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  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 11.126 %52.27
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 9.820 %46.13
Saadet Partisi
SAADET 		- 139 %0.65
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 93 %0.44
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 81 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 27 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 10.870 %54.84
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.353 %32.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.173 %10.96
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 188 %0.95
Saadet Partisi
SAADET 		- 100 %0.5
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 57 %0.29
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 48 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 33 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.435 %56.06
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.228 %33.3
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 361 %3.72
Demokrat Parti
DP 		- 261 %2.69
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 228 %2.35
Saadet Partisi
SAADET 		- 136 %1.4
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 23 %0.24
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 23 %0.24
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.319 %53.49
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.224 %43.59
Saadet Partisi
SAADET 		147 %0.69
Büyük Birlik Partisi
BBP 		115 %0.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		79 %0.37
Demokrat Parti
DP 		77 %0.36
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		39 %0.18
Vatan Partisi
VATAN 		39 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		27 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		10.577 %53.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.136 %31.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.449 %12.38
Demokratik Sol Parti
DSP 		195 %0.99
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		151 %0.76
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		130 %0.66
Büyük Birlik Partisi
BBP 		66 %0.33
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		36 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		28 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		12 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.862 %50.55
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.804 %29.15
Demokratik Sol Parti
DSP 		790 %8.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		573 %5.96
Demokrat Parti
DP 		411 %4.27
Saadet Partisi
SAADET 		178 %1.85
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çerkezköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Çorlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Ergene
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hayrabolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kapaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Malkara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaraereğlisi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Süleymanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çerkezköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çorlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ergene
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hayrabolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kapaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Malkara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaraereğlisi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Süleymanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0