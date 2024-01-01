MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Muğla Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Aydın Ayaydın adalet-ve-kalkinma-partisi
Aydın
Ayaydın
%0 0 Oy
Ahmet Aras cumhuriyet-halk-partisi
Ahmet
Aras
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 217.476 %36.01
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 171.621 %28.42
Demokrat Parti
DP 		- 22.978 %3.81
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 18.753 %3.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 5.148 %0.85
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.335 %0.55
Vatan Partisi
VATAN 		- 2.100 %0.35
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 1.406 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 272.803 %49.12
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 160.937 %28.98
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 100.035 %18.01
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 8.707 %1.57
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 4.760 %0.86
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.788 %0.5
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.089 %0.38
Millet Partisi
Millet 		- 1.028 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 800 %0.14
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 613 %0.11
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 580 %0.1
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 250 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 113.811 %35.42
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 81.523 %25.37
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 68.766 %21.4
Demokrat Parti
DP 		- 25.845 %8.04
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 19.451 %6.05
Anavatan Partisi
ANAP 		- 6.403 %1.99
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.944 %0.6
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.665 %0.52
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.212 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 544 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 133 %0.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 28 %0.01
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		256.310 %42.66
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		208.921 %34.78
İyi Parti
İYİ PARTİ 		63.143 %10.51
Demokrat Parti
DP 		20.001 %3.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		16.423 %2.73
Demokratik Sol Parti
DSP 		13.391 %2.23
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		10.019 %1.67
Saadet Partisi
SAADET 		3.794 %0.63
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.317 %0.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.233 %0.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.070 %0.34
Vatan Partisi
VATAN 		1.738 %0.29
Bağımsız
BĞMSZ 		414 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		238.338 %43.14
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		151.094 %27.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		112.882 %20.43
Demokrat Parti
DP 		25.850 %4.68
Bağımsız
BĞMSZ 		9.124 %1.65
Doğru Yol Partisi
DYP 		3.837 %0.69
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.339 %0.42
Saadet Partisi
SAADET 		2.123 %0.38
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.626 %0.29
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		1.623 %0.29
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.059 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		727 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		614 %0.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		441 %0.08
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		224 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		171.562 %34.25
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		130.734 %26.1
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		100.220 %20.01
Demokrat Parti
DP 		50.440 %10.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		26.344 %5.26
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		6.317 %1.26
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.506 %0.9
Saadet Partisi
SAADET 		2.958 %0.59
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.751 %0.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.646 %0.33
Anavatan Partisi
ANAP 		1.471 %0.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.423 %0.28
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.000 %0.2
Bağımsız
BĞMSZ 		466 %0.09
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bodrum
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dalaman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Datça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fethiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köyceğiz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaris
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menteşe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Milas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ortaca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seydikemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yatağan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bodrum
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dalaman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Datça
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fethiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köyceğiz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaris
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Menteşe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Milas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ortaca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seydikemer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ula
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yatağan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0