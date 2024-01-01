YALOVA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Yalova Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Mustafa Tutuk adalet-ve-kalkinma-partisi
Mustafa
Tutuk
%0 0 Oy
Mehmet Gürel cumhuriyet-halk-partisi
Mehmet
Gürel
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 56.711 %45.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 49.041 %38.98
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 5.781 %4.59
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 5.764 %4.58
Demokrat Parti
DP 		- 4.708 %3.74
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.451 %1.95
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 539 %0.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 197 %0.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 197 %0.16
Vatan Partisi
VATAN 		- 163 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 66 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 51.698 %44.03
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 47.475 %40.43
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 9.365 %7.98
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.693 %2.29
Demokrat Parti
DP 		- 2.467 %2.1
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.101 %1.79
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 771 %0.66
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 223 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 208 %0.18
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 157 %0.13
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 63 %0.05
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 55 %0.05
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 55 %0.05
Millet Partisi
Millet 		- 40 %0.03
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 36 %0.03
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 21 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 36.464 %37.35
Demokrat Parti
DP 		- 21.883 %22.42
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 21.163 %21.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 7.497 %7.68
Anavatan Partisi
ANAP 		- 3.908 %4
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.309 %2.37
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.986 %2.03
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.941 %1.99
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 245 %0.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 183 %0.19
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 26 %0.03
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 21 %0.02
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		61.173 %42.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		48.185 %33.42
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		14.517 %10.07
İyi Parti
İYİ PARTİ 		10.168 %7.05
Saadet Partisi
SAADET 		3.115 %2.16
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.770 %1.92
Demokrat Parti
DP 		2.538 %1.76
Demokratik Sol Parti
DSP 		591 %0.41
Büyük Birlik Partisi
BBP 		457 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		200 %0.14
Vatan Partisi
VATAN 		183 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		57.653 %41.94
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		48.370 %35.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		17.933 %13.05
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.142 %3.01
Saadet Partisi
SAADET 		3.820 %2.78
Demokrat Parti
DP 		2.316 %1.68
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.721 %1.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		418 %0.3
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		369 %0.27
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		257 %0.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		188 %0.14
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		166 %0.12
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		117 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		38.109 %32.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		25.126 %21.31
Demokrat Parti
DP 		18.836 %15.97
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		12.102 %10.26
Saadet Partisi
SAADET 		5.617 %4.76
Anavatan Partisi
ANAP 		4.276 %3.63
Demokratik Sol Parti
DSP 		3.876 %3.29
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		3.246 %2.75
Bağımsız
BĞMSZ 		2.982 %2.53
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.201 %1.87
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		823 %0.7
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		325 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		207 %0.18
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		139 %0.12
Emek Partisi
EMEP 		47 %0.04
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınova
Açılan Sandık Oranı %0
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Armutlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Çınarcık
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiftlikköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Termal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Esenköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaytazdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Koru
Açılan Sandık Oranı %0
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Subaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Tavşanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Teşvikiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Armutlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çınarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiftlikköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Termal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Esenköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaytazdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koru
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Subaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tavşanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Teşvikiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0