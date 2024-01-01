MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Merkez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 45.569 %42.02
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 34.435 %31.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 25.445 %23.46
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.432 %1.32
Saadet Partisi
SAADET 		- 984 %0.91
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 303 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 113 %0.1
Vatan Partisi
VATAN 		- 97 %0.09
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 71 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 50.577 %44.29
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 34.216 %29.96
Saadet Partisi
SAADET 		- 23.223 %20.34
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.087 %2.7
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 990 %0.87
Demokrat Parti
DP 		- 928 %0.81
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 487 %0.43
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 289 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 210 %0.18
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 116 %0.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 66 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 33.427 %31.46
Demokrat Parti
DP 		- 29.925 %28.16
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 23.049 %21.69
Saadet Partisi
SAADET 		- 10.433 %9.82
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 8.107 %7.63
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 488 %0.46
Anavatan Partisi
ANAP 		- 378 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 220 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 121 %0.11
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 60 %0.06
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 43 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		43.806 %40.57
İyi Parti
İYİ PARTİ 		31.855 %29.5
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		28.645 %26.53
Saadet Partisi
SAADET 		1.753 %1.62
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.674 %1.55
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		235 %0.22
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		50.683 %44.62
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		33.919 %29.86
Saadet Partisi
SAADET 		20.526 %18.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.414 %4.77
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.376 %1.21
Demokrat Parti
DP 		1.072 %0.94
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		203 %0.18
Doğru Yol Partisi
DYP 		165 %0.15
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		152 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		71 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		34.654 %32.7
Demokrat Parti
DP 		24.607 %23.22
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		22.531 %21.26
Saadet Partisi
SAADET 		10.563 %9.97
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8.827 %8.33
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.083 %2.91
Demokratik Sol Parti
DSP 		721 %0.68
Anavatan Partisi
ANAP 		666 %0.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		309 %0.29
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahşili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Balışeyh
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çelebi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Delice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karakeçili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keskin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sulakyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yahşihan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çerikli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hacılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahşili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Balışeyh
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çelebi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Delice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karakeçili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keskin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sulakyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yahşihan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çerikli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hacılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0