DELİCE SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.380 %85.5
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 177 %10.97
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 43 %2.66
Saadet Partisi
SAADET 		- 10 %0.62
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 4 %0.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		- 701 %43.01
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 543 %33.31
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 332 %20.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 43 %2.64
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 7 %0.43
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4 %0.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 991 %58.99
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 544 %32.38
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 127 %7.56
Anavatan Partisi
ANAP 		- 7 %0.42
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4 %0.24
Saadet Partisi
SAADET 		- 4 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3 %0.18
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.254 %77.79
İyi Parti
İYİ PARTİ 		220 %13.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		119 %7.38
Saadet Partisi
SAADET 		10 %0.62
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.56
PARTİLER OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		681 %42.17
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		544 %33.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		298 %18.45
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		90 %5.57
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		887 %53.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		562 %33.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		195 %11.75
Saadet Partisi
SAADET 		9 %0.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		6 %0.36
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahşili
Açılan Sandık Oranı %0
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Balışeyh
Açılan Sandık Oranı %0
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Çelebi
Açılan Sandık Oranı %0
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Karakeçili
Açılan Sandık Oranı %0
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Keskin
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Sulakyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yahşihan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çerikli
Açılan Sandık Oranı %0
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Hacılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahşili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Balışeyh
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çelebi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karakeçili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keskin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sulakyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yahşihan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çerikli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hacılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0