HACILAR SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.157 %51.49
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.066 %47.44
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 14 %0.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6 %0.27
Saadet Partisi
SAADET 		- 2 %0.09
Demokrat Parti
DP 		- 2 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.065 %50.67
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.011 %48.1
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 17 %0.81
Saadet Partisi
SAADET 		- 9 %0.43
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 920 %50.61
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 889 %48.9
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 9 %0.5
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.161 %51.17
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.072 %47.25
İyi Parti
İYİ PARTİ 		22 %0.97
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		9 %0.4
Saadet Partisi
SAADET 		5 %0.22
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.067 %50.38
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.003 %47.36
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		36 %1.7
Saadet Partisi
SAADET 		12 %0.57
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		889 %49.72
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		886 %49.55
Demokratik Sol Parti
DSP 		13 %0.73
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahşili
Açılan Sandık Oranı %0
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Balışeyh
Açılan Sandık Oranı %0
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Çelebi
Açılan Sandık Oranı %0
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Delice
Açılan Sandık Oranı %0
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Karakeçili
Açılan Sandık Oranı %0
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Keskin
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Sulakyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Yahşihan
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çerikli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahşili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Balışeyh
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çelebi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Delice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karakeçili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keskin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sulakyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yahşihan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çerikli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0