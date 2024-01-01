BALIŞEYH SEÇİM SONUÇLARI

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  • Balışeyh Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 825 %53.64
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 450 %29.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 255 %16.58
Saadet Partisi
SAADET 		- 8 %0.52
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 854 %62.29
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 506 %36.91
Saadet Partisi
SAADET 		- 6 %0.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 2 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 663 %50.27
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 603 %45.72
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 27 %2.05
Saadet Partisi
SAADET 		- 10 %0.76
Demokrat Parti
DP 		- 9 %0.68
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 4 %0.3
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3 %0.23
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		751 %48.96
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		475 %30.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		299 %19.49
Saadet Partisi
SAADET 		9 %0.59
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		812 %60.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		513 %38.11
Büyük Birlik Partisi
BBP 		15 %1.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		4 %0.3
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		652 %49.85
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		578 %44.19
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		36 %2.75
Demokrat Parti
DP 		22 %1.68
Saadet Partisi
SAADET 		18 %1.38
Demokratik Sol Parti
DSP 		2 %0.15
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahşili
Açılan Sandık Oranı %0
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Çelebi
Açılan Sandık Oranı %0
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Delice
Açılan Sandık Oranı %0
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Karakeçili
Açılan Sandık Oranı %0
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Keskin
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Sulakyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Yahşihan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çerikli
Açılan Sandık Oranı %0
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Hacılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahşili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çelebi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Delice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karakeçili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keskin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sulakyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yahşihan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çerikli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hacılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0