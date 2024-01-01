ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI

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  • Zonguldak Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Ömer Selim Alan adalet-ve-kalkinma-partisi
Ömer Selim
Alan
%0 0 Oy
Tahsin Erdem cumhuriyet-halk-partisi
Tahsin
Erdem
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 106.318 %41.9
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 104.529 %41.2
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 20.003 %7.88
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 14.535 %5.73
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.716 %1.46
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.011 %1.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.059 %0.42
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 207 %0.08
Demokrat Parti
DP 		- 177 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 141 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 111.993 %43.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 108.142 %41.77
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 27.567 %10.65
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.408 %2.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3.069 %1.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.172 %0.45
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 613 %0.24
Demokrat Parti
DP 		- 253 %0.1
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 211 %0.08
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 177 %0.07
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 146 %0.06
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 72 %0.03
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 48 %0.02
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 45 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 89.509 %37.59
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 86.680 %36.4
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 18.986 %7.97
Demokrat Parti
DP 		- 14.998 %6.3
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 14.580 %6.12
Saadet Partisi
SAADET 		- 11.159 %4.69
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.071 %0.45
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 680 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 467 %0.2
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		162.295 %43.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		128.910 %34.43
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		39.330 %10.51
İyi Parti
İYİ PARTİ 		25.351 %6.77
Büyük Birlik Partisi
BBP 		7.048 %1.88
Saadet Partisi
SAADET 		6.220 %1.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.762 %0.74
Demokrat Parti
DP 		1.275 %0.34
Vatan Partisi
VATAN 		616 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		558 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		178.449 %46.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		136.184 %35.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		43.935 %11.42
Saadet Partisi
SAADET 		10.662 %2.77
Demokratik Sol Parti
DSP 		4.414 %1.15
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.330 %1.13
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.776 %0.46
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.615 %0.42
Demokrat Parti
DP 		1.327 %0.34
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		951 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		933 %0.24
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		155 %0.04
Doğru Yol Partisi
DYP 		145 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		146.588 %38.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		120.620 %31.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		29.015 %7.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		27.434 %7.17
Demokrat Parti
DP 		21.879 %5.72
Saadet Partisi
SAADET 		21.795 %5.7
Büyük Birlik Partisi
BBP 		7.711 %2.02
Anavatan Partisi
ANAP 		2.062 %0.54
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.684 %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.398 %0.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.210 %0.32
Emek Partisi
EMEP 		562 %0.15
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		438 %0.11
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Alaplı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çaycuma
Açılan Sandık Oranı %0
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Devrek
Açılan Sandık Oranı %0
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Ereğli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gökçebey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kilimli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bakacakkadı
Açılan Sandık Oranı %0
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Beycuma
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatalağzı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çaydeğirmeni
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elvanpazarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Filyos
Açılan Sandık Oranı %0
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Gelik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülüç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gümeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Kandilli
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaman
Açılan Sandık Oranı %0
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Karapınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Muslu
Açılan Sandık Oranı %0
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Nebioğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Ormanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Perşembe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saltukova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Alaplı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çaycuma
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Devrek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ereğli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gökçebey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kilimli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bakacakkadı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beycuma
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatalağzı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çaydeğirmeni
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elvanpazarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Filyos
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gelik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülüç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gümeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kandilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muslu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nebioğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ormanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Perşembe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saltukova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0