KİLİMLİ SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Alaplı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çaycuma
Açılan Sandık Oranı %0
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Devrek
Açılan Sandık Oranı %0
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Ereğli
Açılan Sandık Oranı %0
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Gökçebey
Açılan Sandık Oranı %0
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Kozlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Bakacakkadı
Açılan Sandık Oranı %0
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Beycuma
Açılan Sandık Oranı %0
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Çatalağzı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çaydeğirmeni
Açılan Sandık Oranı %0
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Elvanpazarcık
Açılan Sandık Oranı %0
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Filyos
Açılan Sandık Oranı %0
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Gelik
Açılan Sandık Oranı %0
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Gülüç
Açılan Sandık Oranı %0
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Gümeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Kandilli
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaman
Açılan Sandık Oranı %0
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Karapınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Muslu
Açılan Sandık Oranı %0
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Nebioğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Ormanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Perşembe
Açılan Sandık Oranı %0
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Saltukova
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Alaplı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
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Çaycuma
Açılan Sandık Oranı %0
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Devrek
Açılan Sandık Oranı %0
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Ereğli
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Gökçebey
Açılan Sandık Oranı %0
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Kozlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Bakacakkadı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Beycuma
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Çatalağzı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Çaydeğirmeni
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Elvanpazarcık
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Filyos
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Gelik
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Gülüç
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Gümeli
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kandilli
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Karaman
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Karapınar
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Muslu
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Nebioğlu
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Ormanlı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Perşembe
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Saltukova
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0