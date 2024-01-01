SEYİTGAZİ SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Seyitgazi Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.281 %52.51
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.685 %46.58
Saadet Partisi
SAADET 		- 35 %0.35
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 23 %0.23
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 15 %0.15
Vatan Partisi
VATAN 		- 12 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 6 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.578 %41.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.419 %40.5
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.752 %16.06
Saadet Partisi
SAADET 		- 57 %0.52
Demokrat Parti
DP 		- 39 %0.36
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 22 %0.2
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 15 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 15 %0.14
Millet Partisi
Millet 		- 7 %0.06
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 6 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 828 %42.61
Demokrat Parti
DP 		- 713 %36.7
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 195 %10.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 152 %7.82
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 35 %1.8
Saadet Partisi
SAADET 		- 15 %0.77
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1 %0.05
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.350 %53.33
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.563 %45.48
Büyük Birlik Partisi
BBP 		40 %0.4
Saadet Partisi
SAADET 		32 %0.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		17 %0.17
Vatan Partisi
VATAN 		12 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		10 %0.1
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		8 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.440 %40.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.289 %39.57
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.908 %17.6
Saadet Partisi
SAADET 		64 %0.59
Demokrat Parti
DP 		57 %0.53
Büyük Birlik Partisi
BBP 		27 %0.25
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		11 %0.1
Millet Partisi
Millet 		10 %0.09
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		9 %0.08
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		7 %0.06
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		6 %0.06
Liberal Demokrat Parti
LDP 		6 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		5 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		769 %39.54
Demokrat Parti
DP 		689 %35.42
Demokratik Sol Parti
DSP 		214 %11
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		190 %9.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		54 %2.78
Saadet Partisi
SAADET 		29 %1.49
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Alpu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beylikova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çifteler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Günyüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Han
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnönü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mahmudiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mihalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mihalıççık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Odunpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıcakaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sivrihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tepebaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Alpu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beylikova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çifteler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Günyüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Han
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnönü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mahmudiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mihalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mihalıççık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Odunpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıcakaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sivrihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tepebaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0