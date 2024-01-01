TEPEBAŞI SEÇİM SONUÇLARI

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  • Tepebaşı Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 124.194 %56.27
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 90.783 %41.13
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.832 %1.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.281 %0.58
Demokrat Parti
DP 		- 941 %0.43
Vatan Partisi
VATAN 		- 417 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 282 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 97.335 %46.96
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 76.362 %36.84
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 25.049 %12.08
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.026 %0.98
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.986 %0.96
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.776 %0.86
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.096 %0.53
Demokrat Parti
DP 		- 1.085 %0.52
Millet Partisi
Millet 		- 254 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 210 %0.1
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 105 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 73.893 %44.7
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 58.401 %35.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 22.724 %13.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.478 %2.71
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.086 %1.87
Demokrat Parti
DP 		- 2.447 %1.48
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 270 %0.16
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		117.845 %53.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		93.975 %42.64
Saadet Partisi
SAADET 		3.311 %1.5
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.745 %0.79
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.417 %0.64
Demokrat Parti
DP 		933 %0.42
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		519 %0.24
Vatan Partisi
VATAN 		378 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		271 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		90.548 %44.06
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		76.678 %37.31
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		27.886 %13.57
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.372 %1.15
Saadet Partisi
SAADET 		2.124 %1.03
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.992 %0.97
Demokrat Parti
DP 		1.114 %0.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.062 %0.52
Millet Partisi
Millet 		390 %0.19
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		341 %0.17
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		255 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		234 %0.11
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		173 %0.08
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		166 %0.08
Bağımsız
BĞMSZ 		113 %0.05
Liberal Demokrat Parti
LDP 		73 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Sol Parti
DSP 		71.772 %43.59
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		58.893 %35.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		21.998 %13.36
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.956 %3.01
Saadet Partisi
SAADET 		3.494 %2.12
Demokrat Parti
DP 		2.769 %1.68
Anavatan Partisi
ANAP 		571 %0.35
Emek Partisi
EMEP 		216 %0.13
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Alpu
Açılan Sandık Oranı %0
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Beylikova
Açılan Sandık Oranı %0
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Çifteler
Açılan Sandık Oranı %0
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Günyüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Han
Açılan Sandık Oranı %0
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İnönü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mahmudiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mihalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mihalıççık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Odunpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıcakaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyitgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sivrihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Alpu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beylikova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çifteler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Günyüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Han
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnönü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mahmudiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mihalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mihalıççık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Odunpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıcakaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyitgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sivrihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0