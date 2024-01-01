ODUNPAZARI SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Alpu
Açılan Sandık Oranı %0
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Beylikova
Açılan Sandık Oranı %0
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Çifteler
Açılan Sandık Oranı %0
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Günyüzü
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Han
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İnönü
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Mahmudiye
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Mihalgazi
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Mihalıççık
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Sarıcakaya
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Seyitgazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Sivrihisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Tepebaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Alpu
Açılan Sandık Oranı %0
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Beylikova
Açılan Sandık Oranı %0
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Çifteler
Açılan Sandık Oranı %0
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Günyüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Han
Açılan Sandık Oranı %0
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İnönü
Açılan Sandık Oranı %0
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Mahmudiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Mihalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Mihalıççık
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıcakaya
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Seyitgazi
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Sivrihisar
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Tepebaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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