ODUNPAZARI SEÇİM SONUÇLARI

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  • Odunpazarı Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 120.410 %48.46
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 113.163 %45.54
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 9.446 %3.8
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.751 %1.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.146 %0.46
Demokrat Parti
DP 		- 919 %0.37
Vatan Partisi
VATAN 		- 400 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 256 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 95.519 %39.95
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 82.968 %34.7
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 51.182 %21.4
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.987 %1.25
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.247 %0.94
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.754 %0.73
Demokrat Parti
DP 		- 1.034 %0.43
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 659 %0.28
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 276 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 202 %0.08
Millet Partisi
Millet 		- 201 %0.08
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 84 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 75.421 %36.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 66.982 %32.39
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 39.481 %19.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 18.928 %9.15
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.342 %1.62
Demokrat Parti
DP 		- 2.133 %1.03
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 277 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 240 %0.12
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		120.850 %48.52
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		110.093 %44.2
İyi Parti
İYİ PARTİ 		10.147 %4.07
Saadet Partisi
SAADET 		2.940 %1.18
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.954 %0.78
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.103 %0.44
Demokrat Parti
DP 		927 %0.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		478 %0.19
Vatan Partisi
VATAN 		361 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		207 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		96.784 %40.61
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		83.964 %35.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		46.068 %19.33
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.847 %1.61
Saadet Partisi
SAADET 		2.434 %1.02
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.721 %0.72
Demokrat Parti
DP 		1.157 %0.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		799 %0.34
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		460 %0.19
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		279 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		223 %0.09
Bağımsız
BĞMSZ 		203 %0.09
Millet Partisi
Millet 		188 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		185 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		74.057 %35.99
Demokratik Sol Parti
DSP 		72.092 %35.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		30.962 %15.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		20.767 %10.09
Saadet Partisi
SAADET 		4.097 %1.99
Demokrat Parti
DP 		2.641 %1.28
Anavatan Partisi
ANAP 		800 %0.39
Emek Partisi
EMEP 		353 %0.17
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Alpu
Açılan Sandık Oranı %0
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Beylikova
Açılan Sandık Oranı %0
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Çifteler
Açılan Sandık Oranı %0
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Günyüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Han
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnönü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mahmudiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mihalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mihalıççık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıcakaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyitgazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Sivrihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tepebaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Alpu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beylikova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çifteler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Günyüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Han
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnönü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mahmudiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mihalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mihalıççık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıcakaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyitgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sivrihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tepebaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0