MİHALGAZİ SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Mihalgazi Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.319 %53.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.071 %43.06
Saadet Partisi
SAADET 		- 54 %2.17
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 35 %1.41
Vatan Partisi
VATAN 		- 4 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 2 %0.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.124 %43.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 635 %24.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 582 %22.65
Saadet Partisi
SAADET 		- 89 %3.46
Demokrat Parti
DP 		- 68 %2.65
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 63 %2.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 6 %0.23
Millet Partisi
Millet 		- 3 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 583 %49.74
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 354 %30.2
Demokrat Parti
DP 		- 138 %11.77
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 54 %4.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 28 %2.39
Anavatan Partisi
ANAP 		- 8 %0.68
Saadet Partisi
SAADET 		- 7 %0.6
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.301 %52.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.057 %42.88
Saadet Partisi
SAADET 		76 %3.08
Büyük Birlik Partisi
BBP 		21 %0.85
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		4 %0.16
Vatan Partisi
VATAN 		3 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2 %0.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		1 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.131 %44.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		612 %24
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		556 %21.8
Saadet Partisi
SAADET 		125 %4.9
Büyük Birlik Partisi
BBP 		61 %2.39
Demokrat Parti
DP 		55 %2.16
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		5 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3 %0.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1 %0.04
Millet Partisi
Millet 		1 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		562 %48.83
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		313 %27.19
Demokrat Parti
DP 		152 %13.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		97 %8.43
Saadet Partisi
SAADET 		27 %2.35
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Alpu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beylikova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çifteler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Günyüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Han
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnönü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mahmudiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mihalıççık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Odunpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıcakaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyitgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sivrihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tepebaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Alpu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beylikova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çifteler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Günyüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Han
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnönü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mahmudiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mihalıççık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Odunpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıcakaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyitgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sivrihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tepebaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0