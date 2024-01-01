MAHMUDİYE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Mahmudiye Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.181 %60.83
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.579 %30.2
Demokrat Parti
DP 		- 129 %2.47
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 103 %1.97
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 29 %0.55
Saadet Partisi
SAADET 		- 28 %0.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 15 %0.29
Vatan Partisi
VATAN 		- 6 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.508 %27.88
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.506 %27.85
Demokrat Parti
DP 		- 1.336 %24.7
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 852 %15.75
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 103 %1.9
Saadet Partisi
SAADET 		- 88 %1.63
Millet Partisi
Millet 		- 8 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 7 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.131 %35.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 998 %31.35
Demokrat Parti
DP 		- 532 %16.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 496 %15.58
Saadet Partisi
SAADET 		- 15 %0.47
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 11 %0.35
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.030 %57.96
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.889 %36.13
Demokrat Parti
DP 		127 %2.43
Büyük Birlik Partisi
BBP 		84 %1.61
Saadet Partisi
SAADET 		38 %0.73
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		24 %0.46
Demokratik Sol Parti
DSP 		17 %0.33
Vatan Partisi
VATAN 		10 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.533 %28.4
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.486 %27.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.026 %19.01
Demokrat Parti
DP 		1.018 %18.86
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		111 %2.06
Saadet Partisi
SAADET 		99 %1.83
Büyük Birlik Partisi
BBP 		97 %1.8
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		8 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		7 %0.13
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		6 %0.11
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		4 %0.07
Millet Partisi
Millet 		2 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.078 %34.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		978 %31.02
Demokrat Parti
DP 		541 %17.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		532 %16.87
Saadet Partisi
SAADET 		24 %0.76
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Alpu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beylikova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çifteler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Günyüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Han
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnönü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mihalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mihalıççık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Odunpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıcakaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyitgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sivrihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tepebaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Alpu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beylikova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çifteler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Günyüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Han
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnönü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mihalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mihalıççık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Odunpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıcakaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyitgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sivrihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tepebaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0