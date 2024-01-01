BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI

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  • Balıkesir Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Yücel Yılmaz adalet-ve-kalkinma-partisi
Yücel
Yılmaz
%0 0 Oy
Ahmet Akın cumhuriyet-halk-partisi
Ahmet
Akın
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 375.539 %47.81
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 365.333 %46.51
Demokrat Parti
DP 		- 12.654 %1.61
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 10.197 %1.3
Saadet Partisi
SAADET 		- 7.810 %0.99
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 5.880 %0.75
Vatan Partisi
VATAN 		- 3.425 %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 2.144 %0.27
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 1.381 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 308.267 %39.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 245.291 %31.63
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 196.270 %25.31
Saadet Partisi
SAADET 		- 8.169 %1.05
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 6.251 %0.81
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.928 %0.51
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.663 %0.34
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 1.234 %0.16
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 1.015 %0.13
Millet Partisi
Millet 		- 957 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 889 %0.11
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 607 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 158.718 %32.7
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 129.685 %26.72
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 114.965 %23.69
Demokrat Parti
DP 		- 39.763 %8.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 18.653 %3.84
Saadet Partisi
SAADET 		- 9.363 %1.93
Anavatan Partisi
ANAP 		- 6.475 %1.33
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 2.220 %0.46
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.002 %0.41
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.892 %0.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 732 %0.15
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 355 %0.07
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 272 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 208 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		313.893 %40.11
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		291.343 %37.23
İyi Parti
İYİ PARTİ 		55.998 %7.16
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		48.495 %6.2
Demokrat Parti
DP 		25.576 %3.27
Saadet Partisi
SAADET 		13.350 %1.71
Büyük Birlik Partisi
BBP 		12.396 %1.58
Vatan Partisi
VATAN 		8.092 %1.03
Demokratik Sol Parti
DSP 		4.273 %0.55
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.089 %0.52
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.841 %0.36
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.921 %0.25
Bağımsız
BĞMSZ 		353 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		310.591 %40.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		233.917 %30.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		185.292 %24.02
Saadet Partisi
SAADET 		15.050 %1.95
Büyük Birlik Partisi
BBP 		7.360 %0.95
Demokratik Sol Parti
DSP 		6.570 %0.85
Bağımsız
BĞMSZ 		6.081 %0.79
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.829 %0.24
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.391 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.159 %0.15
Demokrat Parti
DP 		1.118 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		770 %0.1
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		132 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		254.932 %34.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		173.128 %23.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		161.938 %22.21
Demokrat Parti
DP 		59.681 %8.18
Demokratik Sol Parti
DSP 		27.367 %3.75
Saadet Partisi
SAADET 		20.510 %2.81
Büyük Birlik Partisi
BBP 		8.656 %1.19
Anavatan Partisi
ANAP 		7.086 %0.97
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		5.483 %0.75
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		3.160 %0.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.070 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.751 %0.24
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.441 %0.2
Emek Partisi
EMEP 		992 %0.14
Bağımsız
BĞMSZ 		815 %0.11
Liberal Demokrat Parti
LDP 		225 %0.03
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altıeylül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayvalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Balya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bandırma
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bigadiç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Burhaniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dursunbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erdek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gömeç
Açılan Sandık Oranı %0
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Gönen
Açılan Sandık Oranı %0
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Havran
Açılan Sandık Oranı %0
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İvrindi
Açılan Sandık Oranı %0
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Karesi
Açılan Sandık Oranı %0
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Kepsut
Açılan Sandık Oranı %0
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Manyas
Açılan Sandık Oranı %0
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Marmara
Açılan Sandık Oranı %0
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Savaştepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Sındırgı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Susurluk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altıeylül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayvalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Balya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bandırma
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bigadiç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Burhaniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dursunbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erdek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gömeç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gönen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Havran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İvrindi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karesi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kepsut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Manyas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Savaştepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sındırgı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Susurluk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0