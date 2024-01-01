MALATYA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Malatya Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Sami Er adalet-ve-kalkinma-partisi
Sami
Er
%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 305.588 %68.47
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 103.690 %23.23
Saadet Partisi
SAADET 		- 23.709 %5.31
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 6.555 %1.47
Demokrat Parti
DP 		- 1.651 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.482 %0.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.345 %0.3
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 625 %0.14
Vatan Partisi
VATAN 		- 618 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 274.185 %61.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 79.006 %17.76
Saadet Partisi
SAADET 		- 43.984 %9.88
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 34.090 %7.66
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 6.996 %1.57
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.134 %0.48
Millet Partisi
Millet 		- 1.480 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 781 %0.18
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 780 %0.18
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 396 %0.09
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 360 %0.08
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 313 %0.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 227 %0.05
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 191 %0.04
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 50 %0.01
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 154.873 %49.17
Saadet Partisi
SAADET 		- 78.486 %24.92
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 44.246 %14.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 15.686 %4.98
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 5.933 %1.88
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 5.523 %1.75
Demokrat Parti
DP 		- 3.590 %1.14
Anavatan Partisi
ANAP 		- 1.931 %0.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.601 %0.51
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.379 %0.44
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 663 %0.21
Emek Partisi
EMEP 		- 574 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 159 %0.05
Millet Partisi
Millet 		- 155 %0.05
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 54 %0.02
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 15 %0
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		263.322 %59.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		75.005 %16.96
İyi Parti
İYİ PARTİ 		39.152 %8.85
Büyük Birlik Partisi
BBP 		21.234 %4.8
Saadet Partisi
SAADET 		19.587 %4.43
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		10.307 %2.33
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.524 %1.02
Demokrat Parti
DP 		2.560 %0.58
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.751 %0.4
Bağımsız
BĞMSZ 		1.723 %0.39
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.507 %0.34
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.042 %0.24
Vatan Partisi
VATAN 		504 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		267.170 %60.5
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		84.086 %19.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		41.827 %9.47
Saadet Partisi
SAADET 		28.961 %6.56
Bağımsız
BĞMSZ 		8.110 %1.84
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.304 %0.97
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.838 %0.42
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		863 %0.2
Millet Partisi
Millet 		593 %0.13
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		456 %0.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		325 %0.07
Demokrat Parti
DP 		310 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		267 %0.06
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		246 %0.06
Doğru Yol Partisi
DYP 		92 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		200.335 %50.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		67.850 %16.99
Saadet Partisi
SAADET 		61.854 %15.49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		30.519 %7.64
Büyük Birlik Partisi
BBP 		10.155 %2.54
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		5.459 %1.37
Demokrat Parti
DP 		5.154 %1.29
Demokratik Sol Parti
DSP 		4.219 %1.06
Anavatan Partisi
ANAP 		3.930 %0.98
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3.106 %0.78
Bağımsız
BĞMSZ 		2.932 %0.73
Emek Partisi
EMEP 		1.546 %0.39
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		976 %0.24
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		511 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		459 %0.11
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		418 %0.1
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçadağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Arapgir
Açılan Sandık Oranı %0
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Arguvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Battalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Darende
Açılan Sandık Oranı %0
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Doğanşehir
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Doğanyol
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Hekimhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Kale
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Kuluncak
Açılan Sandık Oranı %0
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Pütürge
Açılan Sandık Oranı %0
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Yazıhan
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Yeşilyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arapgir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arguvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Battalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Darende
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğanşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğanyol
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hekimhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuluncak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pütürge
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yazıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0