NEVŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

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  • Nevşehir Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Mehmet Savran adalet-ve-kalkinma-partisi
Mehmet
Savran
%0 0 Oy
Mehmet Bilgin cumhuriyet-halk-partisi
Mehmet
Bilgin
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 64.796 %47.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 40.692 %29.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 14.718 %10.82
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 9.704 %7.13
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.893 %1.39
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.319 %0.97
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 546 %0.4
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 527 %0.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 109 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 61.349 %46.9
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 49.622 %37.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 11.805 %9.02
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.218 %2.46
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 2.730 %2.09
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.545 %1.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 208 %0.16
Demokrat Parti
DP 		- 197 %0.15
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 140 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 61.500 %46.5
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 40.489 %30.61
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 13.490 %10.2
Demokrat Parti
DP 		- 5.062 %3.83
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.010 %3.79
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 3.006 %2.27
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 975 %0.74
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 945 %0.71
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 886 %0.67
Anavatan Partisi
ANAP 		- 647 %0.49
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 225 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 37 %0.03
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		85.330 %47.72
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		45.921 %25.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		25.787 %14.42
İyi Parti
İYİ PARTİ 		13.430 %7.51
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.920 %2.19
Saadet Partisi
SAADET 		2.690 %1.5
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.141 %0.64
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		320 %0.18
Vatan Partisi
VATAN 		264 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		89.931 %51.07
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		55.222 %31.36
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		22.242 %12.63
Saadet Partisi
SAADET 		4.290 %2.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.126 %0.64
Bağımsız
BĞMSZ 		1.055 %0.6
Demokrat Parti
DP 		548 %0.31
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		490 %0.28
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		471 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		412 %0.23
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		284 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		29 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		78.081 %46.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		42.953 %25.5
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		20.080 %11.92
Saadet Partisi
SAADET 		9.054 %5.37
Demokrat Parti
DP 		6.458 %3.83
Demokratik Sol Parti
DSP 		4.740 %2.81
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.327 %2.57
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		785 %0.47
Anavatan Partisi
ANAP 		774 %0.46
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		381 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		362 %0.21
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		316 %0.19
Emek Partisi
EMEP 		137 %0.08
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Acıgöl
Açılan Sandık Oranı %0
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Avanos
Açılan Sandık Oranı %0
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Derinkuyu
Açılan Sandık Oranı %0
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Gülşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Hacıbektaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Kozaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Ürgüp
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çalış
Açılan Sandık Oranı %0
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Çat
Açılan Sandık Oranı %0
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Göre
Açılan Sandık Oranı %0
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Göreme
Açılan Sandık Oranı %0
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Kalaba
Açılan Sandık Oranı %0
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Karapınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavak
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaymaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Nar
Açılan Sandık Oranı %0
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Ortahisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Özkonak
Açılan Sandık Oranı %0
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Sulusaray
Açılan Sandık Oranı %0
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Tatların
Açılan Sandık Oranı %0
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Uçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yazıhüyük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Acıgöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Avanos
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derinkuyu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gülşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hacıbektaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ürgüp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çalış
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göreme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalaba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaymaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ortahisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özkonak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sulusaray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tatların
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Uçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yazıhüyük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0