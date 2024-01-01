ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Çanakkale Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Jülide İskenderoğlu adalet-ve-kalkinma-partisi
Jülide
İskenderoğlu
%0 0 Oy
Muharrem Erkek cumhuriyet-halk-partisi
Muharrem
Erkek
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 115.999 %49.41
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 97.499 %41.53
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 9.110 %3.88
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.262 %1.82
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.542 %0.66
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 809 %0.34
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 645 %0.27
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 446 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 291 %0.12
Vatan Partisi
VATAN 		- 111 %0.05
Demokrat Parti
DP 		- 35 %0.01
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 88.807 %41.65
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 82.791 %38.83
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 35.487 %16.64
Demokrat Parti
DP 		- 1.742 %0.82
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.270 %0.6
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.136 %0.53
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 966 %0.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 447 %0.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 256 %0.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 181 %0.08
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 62 %0.03
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 55 %0.03
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 23 %0.01
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 68.304 %35.8
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 66.505 %34.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 43.183 %22.63
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4.297 %2.25
Demokrat Parti
DP 		- 4.226 %2.21
Anavatan Partisi
ANAP 		- 1.453 %0.76
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 940 %0.49
Saadet Partisi
SAADET 		- 848 %0.44
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 437 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 258 %0.14
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 229 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 129 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		142.418 %41.31
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		142.085 %41.22
İyi Parti
İYİ PARTİ 		32.571 %9.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		16.618 %4.82
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.926 %0.85
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.774 %0.51
Demokrat Parti
DP 		1.455 %0.42
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.245 %0.36
Saadet Partisi
SAADET 		1.228 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		624 %0.18
Vatan Partisi
VATAN 		516 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		128.229 %38.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		118.723 %35.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		70.369 %21.2
Demokrat Parti
DP 		5.151 %1.55
Saadet Partisi
SAADET 		2.490 %0.75
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.467 %0.74
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.253 %0.38
Büyük Birlik Partisi
BBP 		882 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		801 %0.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		586 %0.18
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		474 %0.14
Bağımsız
BĞMSZ 		374 %0.11
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		186 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		111.217 %35.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		90.852 %29.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		71.852 %23.08
Demokrat Parti
DP 		13.238 %4.25
Demokratik Sol Parti
DSP 		9.548 %3.07
Saadet Partisi
SAADET 		3.917 %1.26
Anavatan Partisi
ANAP 		2.984 %0.96
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.775 %0.57
Bağımsız
BĞMSZ 		1.750 %0.56
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.247 %0.4
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		971 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		733 %0.24
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		544 %0.17
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		474 %0.15
Emek Partisi
EMEP 		193 %0.06
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ayvacık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayramiç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Biga
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozcaada
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eceabat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ezine
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gelibolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gökçeada
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Lapseki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çardak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evreşe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Geyikli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gümüşçay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalkım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karabiga
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavakköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Küçükkuyu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Terzialan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Umurbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ayvacık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayramiç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Biga
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozcaada
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eceabat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ezine
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gelibolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gökçeada
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Lapseki
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çardak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evreşe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Geyikli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gümüşçay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalkım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karabiga
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kavakköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Küçükkuyu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Terzialan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Umurbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0