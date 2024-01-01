YENİCE SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Ayvacık
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayramiç
Açılan Sandık Oranı %0
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Biga
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozcaada
Açılan Sandık Oranı %0
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Çan
Açılan Sandık Oranı %0
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Eceabat
Açılan Sandık Oranı %0
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Ezine
Açılan Sandık Oranı %0
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Gelibolu
Açılan Sandık Oranı %0
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Gökçeada
Açılan Sandık Oranı %0
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Lapseki
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Çardak
Açılan Sandık Oranı %0
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Evreşe
Açılan Sandık Oranı %0
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Geyikli
Açılan Sandık Oranı %0
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Gümüşçay
Açılan Sandık Oranı %0
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Kalkım
Açılan Sandık Oranı %0
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Karabiga
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavakköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
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Küçükkuyu
Açılan Sandık Oranı %0
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Terzialan
Açılan Sandık Oranı %0
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Umurbey
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Ayvacık
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Bayramiç
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Biga
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
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Bozcaada
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
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Çan
Açılan Sandık Oranı %0
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Eceabat
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Ezine
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Gelibolu
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Gökçeada
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|
Lapseki
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Çardak
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Evreşe
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Geyikli
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Gümüşçay
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kalkım
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Karabiga
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kavakköy
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Küçükkuyu
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Terzialan
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Umurbey
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0