BARTIN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Bartın Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Muhammet Rıza Yalçınkaya cumhuriyet-halk-partisi
Muhammet Rıza
Yalçınkaya
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 20.468 %36.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 18.713 %33.69
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 14.092 %25.37
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.424 %2.56
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 525 %0.95
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 97 %0.17
Demokrat Parti
DP 		- 72 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 62 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 60 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 19.346 %36.66
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 16.841 %31.92
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 14.950 %28.33
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.309 %2.48
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 104 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 79 %0.15
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 57 %0.11
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 45 %0.09
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 37 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 15.070 %34.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 13.019 %29.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 12.309 %27.98
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.442 %3.28
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.329 %3.02
Demokrat Parti
DP 		- 504 %1.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 142 %0.32
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 117 %0.27
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 37 %0.08
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 30 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		57.585 %46.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		28.094 %22.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		26.133 %20.96
İyi Parti
İYİ PARTİ 		5.595 %4.49
Saadet Partisi
SAADET 		5.347 %4.29
Büyük Birlik Partisi
BBP 		762 %0.61
Demokrat Parti
DP 		600 %0.48
Vatan Partisi
VATAN 		309 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		234 %0.19
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		54.041 %44.3
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		34.395 %28.19
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		25.229 %20.68
Saadet Partisi
SAADET 		3.971 %3.25
Büyük Birlik Partisi
BBP 		884 %0.72
Bağımsız
BĞMSZ 		760 %0.62
Demokrat Parti
DP 		747 %0.61
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		632 %0.52
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		529 %0.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		514 %0.42
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		299 %0.25
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		54.598 %46.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		23.499 %19.9
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		21.715 %18.39
Saadet Partisi
SAADET 		4.619 %3.91
Demokratik Sol Parti
DSP 		4.616 %3.91
Demokrat Parti
DP 		4.521 %3.83
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.706 %1.45
Anavatan Partisi
ANAP 		826 %0.7
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		574 %0.49
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		531 %0.45
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		486 %0.41
Emek Partisi
EMEP 		370 %0.31
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Amasra
Açılan Sandık Oranı %0
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Kurucaşile
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Ulus
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Abdipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasankadı
Açılan Sandık Oranı %0
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Kozcağız
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Amasra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kurucaşile
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ulus
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Abdipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasankadı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozcağız
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0