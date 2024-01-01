KURUCAŞİLE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Kurucaşile Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 541 %43.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 452 %35.99
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 236 %18.79
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 20 %1.59
Saadet Partisi
SAADET 		- 7 %0.56
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 549 %46.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 545 %45.91
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 65 %5.48
Saadet Partisi
SAADET 		- 25 %2.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3 %0.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 574 %52.61
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 441 %40.42
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 44 %4.03
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 26 %2.38
Saadet Partisi
SAADET 		- 6 %0.55
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		533 %42.34
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		445 %35.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		243 %19.3
İyi Parti
İYİ PARTİ 		26 %2.07
Saadet Partisi
SAADET 		7 %0.56
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		3 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		521 %44.49
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		512 %43.72
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		101 %8.63
Saadet Partisi
SAADET 		24 %2.05
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		7 %0.6
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		6 %0.51
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		559 %51.47
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		419 %38.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		63 %5.8
Demokratik Sol Parti
DSP 		32 %2.95
Saadet Partisi
SAADET 		10 %0.92
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3 %0.28
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Amasra
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Ulus
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Abdipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasankadı
Açılan Sandık Oranı %0
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Kozcağız
Açılan Sandık Oranı %0
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Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Amasra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ulus
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Abdipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasankadı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozcağız
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0