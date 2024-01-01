AMASRA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Amasra Toplam Seçmen 0
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  • Kullanılan Oy 0
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  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.723 %44.67
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.037 %26.89
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 527 %13.66
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 505 %13.09
Saadet Partisi
SAADET 		- 55 %1.43
Demokrat Parti
DP 		- 6 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 4 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.216 %53.29
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.287 %30.95
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 510 %12.27
Saadet Partisi
SAADET 		- 90 %2.16
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 45 %1.08
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 10 %0.24
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.268 %54.43
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.247 %29.93
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 596 %14.3
Saadet Partisi
SAADET 		- 45 %1.08
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 11 %0.26
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.644 %42.82
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.018 %26.52
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		575 %14.98
İyi Parti
İYİ PARTİ 		495 %12.89
Saadet Partisi
SAADET 		88 %2.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		8 %0.21
Demokrat Parti
DP 		7 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		4 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.159 %52.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.195 %29.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		593 %14.41
Saadet Partisi
SAADET 		103 %2.5
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		41 %1
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		13 %0.32
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		11 %0.27
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.179 %53.08
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.191 %29.01
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		679 %16.54
Saadet Partisi
SAADET 		50 %1.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		6 %0.15
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Kurucaşile
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Ulus
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Abdipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Hasankadı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozcağız
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Kurucaşile
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ulus
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Abdipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasankadı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozcağız
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0