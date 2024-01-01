MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Merkez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
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  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 14.044 %35.74
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 13.896 %35.36
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.987 %25.41
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.055 %2.68
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 97 %0.25
Demokrat Parti
DP 		- 66 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 62 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 55 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 16.888 %45.86
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 9.823 %26.67
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.043 %24.56
Saadet Partisi
SAADET 		- 850 %2.31
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 104 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 61 %0.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 57 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 10.996 %39.29
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 7.965 %28.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6.380 %22.8
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.172 %4.19
Saadet Partisi
SAADET 		- 727 %2.6
Demokrat Parti
DP 		- 504 %1.8
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 96 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 78 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 37 %0.13
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 30 %0.11
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		13.660 %34.9
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		12.135 %31
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.421 %29.18
Saadet Partisi
SAADET 		1.711 %4.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		140 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		77 %0.2
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		15.281 %42.06
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		10.064 %27.7
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		9.608 %26.44
Saadet Partisi
SAADET 		985 %2.71
Büyük Birlik Partisi
BBP 		165 %0.45
Bağımsız
BĞMSZ 		121 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		59 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		50 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		9.965 %35.82
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.852 %28.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.331 %22.76
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.034 %7.31
Saadet Partisi
SAADET 		968 %3.48
Demokrat Parti
DP 		584 %2.1
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		82 %0.29
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Amasra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kurucaşile
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ulus
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Abdipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasankadı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozcağız
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Amasra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kurucaşile
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ulus
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Abdipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasankadı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozcağız
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0