TOKAT SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Tokat Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Eyüp Eroğlu adalet-ve-kalkinma-partisi
Eyüp
Eroğlu
%0 0 Oy
Murat Yazıcı cumhuriyet-halk-partisi
Murat
Yazıcı
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 113.332 %41.98
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 85.944 %31.84
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 30.283 %11.22
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 26.614 %9.86
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.621 %1.71
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3.814 %1.41
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.439 %1.27
Vatan Partisi
VATAN 		- 994 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 255 %0.09
Demokrat Parti
DP 		- 168 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 167 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 123.691 %48.31
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 92.021 %35.94
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 25.358 %9.9
Saadet Partisi
SAADET 		- 8.247 %3.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3.050 %1.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.013 %0.79
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 804 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 343 %0.13
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 293 %0.11
Demokrat Parti
DP 		- 201 %0.08
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 4 %0
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 111.150 %42
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 72.651 %27.45
Saadet Partisi
SAADET 		- 26.324 %9.95
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 25.732 %9.72
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 13.519 %5.11
Demokrat Parti
DP 		- 9.888 %3.74
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.157 %0.82
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.687 %0.64
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 703 %0.27
Emek Partisi
EMEP 		- 525 %0.2
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 247 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 53 %0.02
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		159.816 %42.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		102.867 %27.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		73.276 %19.52
İyi Parti
İYİ PARTİ 		25.802 %6.87
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.555 %1.75
Saadet Partisi
SAADET 		5.546 %1.48
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		585 %0.16
Demokrat Parti
DP 		390 %0.1
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		310 %0.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		107 %0.03
Vatan Partisi
VATAN 		59 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		179.449 %48.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		94.137 %25.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		65.922 %17.89
Saadet Partisi
SAADET 		10.602 %2.88
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.743 %1.83
Bağımsız
BĞMSZ 		3.268 %0.89
Demokrat Parti
DP 		2.545 %0.69
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.185 %0.59
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.018 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		868 %0.24
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		634 %0.17
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		567 %0.15
Millet Partisi
Millet 		491 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		154.917 %42.95
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		76.084 %21.09
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		45.912 %12.73
Saadet Partisi
SAADET 		25.559 %7.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		21.412 %5.94
Büyük Birlik Partisi
BBP 		14.350 %3.98
Demokrat Parti
DP 		13.903 %3.85
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		3.075 %0.85
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.288 %0.36
Anavatan Partisi
ANAP 		1.143 %0.32
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		947 %0.26
Millet Partisi
Millet 		882 %0.24
Emek Partisi
EMEP 		666 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		568 %0.16
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Almus
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Artova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başçiftlik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erbaa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Niksar
Açılan Sandık Oranı %0
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Pazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Reşadiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sulusaray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Turhal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zile
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akarçay Görümlü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ataköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Baydarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bereketli
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozçalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Cimitekke
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamlıbel
Açılan Sandık Oranı %0
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Çat
Açılan Sandık Oranı %0
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Çevreli
Açılan Sandık Oranı %0
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Demircili
Açılan Sandık Oranı %0
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Emirseyit
Açılan Sandık Oranı %0
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Gökal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gökçeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölgeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürçeşme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güryıldız
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasanşeyh
Açılan Sandık Oranı %0
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Hatipli
Açılan Sandık Oranı %0
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Karayaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serenli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tanoba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üzümören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yazıcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yolkonak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Almus
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Artova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başçiftlik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erbaa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Niksar
Açılan Sandık Oranı %0
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Pazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Reşadiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sulusaray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Turhal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zile
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akarçay Görümlü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ataköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Baydarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bereketli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozçalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Cimitekke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıbel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çevreli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Demircili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Emirseyit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gökal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gökçeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölgeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürçeşme
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güryıldız
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hasanşeyh
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hatipli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karayaka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serenli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tanoba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üzümören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yazıcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yolkonak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0