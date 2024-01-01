KINIK SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Almus
Açılan Sandık Oranı %0
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Artova
Açılan Sandık Oranı %0
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Başçiftlik
Açılan Sandık Oranı %0
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Erbaa
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Niksar
Açılan Sandık Oranı %0
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Pazar
Açılan Sandık Oranı %0
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Reşadiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Sulusaray
Açılan Sandık Oranı %0
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Turhal
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşilyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Zile
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Akarçay Görümlü
Açılan Sandık Oranı %0
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Ataköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Baydarlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Bereketli
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozçalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Cimitekke
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamlıbel
Açılan Sandık Oranı %0
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Çat
Açılan Sandık Oranı %0
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Çevreli
Açılan Sandık Oranı %0
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Demircili
Açılan Sandık Oranı %0
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Emirseyit
Açılan Sandık Oranı %0
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Gökal
Açılan Sandık Oranı %0
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Gökçeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölgeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürçeşme
Açılan Sandık Oranı %0
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Güryıldız
Açılan Sandık Oranı %0
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Hasanşeyh
Açılan Sandık Oranı %0
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Hatipli
Açılan Sandık Oranı %0
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Karayaka
Açılan Sandık Oranı %0
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Serenli
Açılan Sandık Oranı %0
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Şenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Tanoba
Açılan Sandık Oranı %0
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Üzümören
Açılan Sandık Oranı %0
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Yazıcık
Açılan Sandık Oranı %0
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Yolkonak
Açılan Sandık Oranı %0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Almus
Açılan Sandık Oranı %0
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Artova
Açılan Sandık Oranı %0
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Başçiftlik
Açılan Sandık Oranı %0
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Erbaa
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Niksar
Açılan Sandık Oranı %0
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Pazar
Açılan Sandık Oranı %0
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Reşadiye
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Sulusaray
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Turhal
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşilyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Zile
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Akarçay Görümlü
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Ataköy
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Baydarlı
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Bereketli
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Bozçalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Cimitekke
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamlıbel
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Çat
Açılan Sandık Oranı %0
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Çevreli
Açılan Sandık Oranı %0
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Demircili
Açılan Sandık Oranı %0
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Emirseyit
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Gökal
Açılan Sandık Oranı %0
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Gökçeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölgeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürçeşme
Açılan Sandık Oranı %0
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Güryıldız
Açılan Sandık Oranı %0
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Hasanşeyh
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|
Hatipli
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Karayaka
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Serenli
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
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|%0 0
|
Şenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Tanoba
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Üzümören
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|
Yazıcık
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|
Yolkonak
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0