ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Erzincan Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Özge Vataner cumhuriyet-halk-partisi
Özge
Vataner
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 41.051 %41.25
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 34.814 %34.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 19.773 %19.87
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.569 %1.58
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.342 %1.35
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 654 %0.66
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 203 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 52 %0.05
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 44 %0.04
Vatan Partisi
VATAN 		- 27 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 45.364 %48.41
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 27.845 %29.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 11.720 %12.51
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.572 %3.81
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.628 %2.8
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 968 %1.03
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 463 %0.49
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 434 %0.46
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 420 %0.45
Demokrat Parti
DP 		- 231 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 64 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 39.755 %46.6
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 23.643 %27.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.820 %11.51
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.982 %5.84
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4.277 %5.01
Demokrat Parti
DP 		- 1.268 %1.49
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 639 %0.75
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 287 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 245 %0.29
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 215 %0.25
Anavatan Partisi
ANAP 		- 95 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 82 %0.1
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		48.917 %36.32
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		41.285 %30.65
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		35.767 %26.56
İyi Parti
İYİ PARTİ 		3.042 %2.26
Saadet Partisi
SAADET 		1.740 %1.29
Demokrat Parti
DP 		1.701 %1.26
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.078 %0.8
Büyük Birlik Partisi
BBP 		863 %0.64
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		216 %0.16
Vatan Partisi
VATAN 		80 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		59.555 %46.44
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		32.196 %25.11
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		26.761 %20.87
Saadet Partisi
SAADET 		3.524 %2.75
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.819 %1.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.564 %1.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.521 %1.19
Demokrat Parti
DP 		756 %0.59
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		287 %0.22
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		149 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		113 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		49.396 %41.28
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		23.921 %19.99
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		21.375 %17.86
Demokratik Sol Parti
DSP 		10.381 %8.68
Saadet Partisi
SAADET 		5.362 %4.48
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.118 %4.28
Demokrat Parti
DP 		2.055 %1.72
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		629 %0.53
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		458 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		339 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		309 %0.26
Anavatan Partisi
ANAP 		172 %0.14
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		135 %0.11
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çayırlı
Açılan Sandık Oranı %0
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İliç
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemah
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemaliye
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Otlukbeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Refahiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Tercan
Açılan Sandık Oranı %0
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Üzümlü
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınbaşak
Açılan Sandık Oranı %0
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Çadırkaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Çağlayan
Açılan Sandık Oranı %0
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Kargın
Açılan Sandık Oranı %0
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Mercan
Açılan Sandık Oranı %0
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Mollaköy
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çayırlı
Açılan Sandık Oranı %0
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İliç
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemah
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemaliye
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Otlukbeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Refahiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tercan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üzümlü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınbaşak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çadırkaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çağlayan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kargın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mercan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mollaköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0