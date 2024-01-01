ÇAYIRLI SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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İliç
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemah
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemaliye
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Otlukbeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Refahiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Tercan
Açılan Sandık Oranı %0
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Üzümlü
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Altınbaşak
Açılan Sandık Oranı %0
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Çadırkaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Çağlayan
Açılan Sandık Oranı %0
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Kargın
Açılan Sandık Oranı %0
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Mercan
Açılan Sandık Oranı %0
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Mollaköy
Açılan Sandık Oranı %0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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İliç
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemah
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemaliye
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Otlukbeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Refahiye
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Tercan
Açılan Sandık Oranı %0
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Üzümlü
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Altınbaşak
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Çadırkaya
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Çağlayan
Açılan Sandık Oranı %0
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Kargın
Açılan Sandık Oranı %0
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Mercan
Açılan Sandık Oranı %0
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Mollaköy
Açılan Sandık Oranı %0
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