REFAHİYE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Refahiye Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 922 %50.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 854 %47.1
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 16 %0.88
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 16 %0.88
Saadet Partisi
SAADET 		- 5 %0.28
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 961 %54.48
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 712 %40.36
Saadet Partisi
SAADET 		- 46 %2.61
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 45 %2.55
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 894 %48.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 547 %29.83
Saadet Partisi
SAADET 		- 348 %18.97
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 45 %2.45
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		969 %53.8
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		768 %42.64
İyi Parti
İYİ PARTİ 		46 %2.55
Saadet Partisi
SAADET 		16 %0.89
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		914 %52.17
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		787 %44.92
Saadet Partisi
SAADET 		44 %2.51
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		4 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		873 %47.34
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		585 %31.72
Saadet Partisi
SAADET 		386 %20.93
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çayırlı
Açılan Sandık Oranı %0
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İliç
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemah
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemaliye
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Otlukbeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Tercan
Açılan Sandık Oranı %0
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Üzümlü
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınbaşak
Açılan Sandık Oranı %0
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Çadırkaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Çağlayan
Açılan Sandık Oranı %0
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Kargın
Açılan Sandık Oranı %0
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Mercan
Açılan Sandık Oranı %0
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Mollaköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çayırlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İliç
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemah
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemaliye
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Otlukbeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tercan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üzümlü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınbaşak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çadırkaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çağlayan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kargın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mercan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mollaköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0