NAZIMİYE SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
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*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 489 %45.7
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 161 %15.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 62 %5.79
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 47 %4.39
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 37 %3.46
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 26 %2.43
Saadet Partisi
SAADET 		- 5 %0.47
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 510 %54.78
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 232 %24.92
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 164 %17.62
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 9 %0.97
Saadet Partisi
SAADET 		- 8 %0.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 8 %0.86
PARTİLER ADAY OY ORAN
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 236 %28.03
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 213 %25.3
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 147 %17.46
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 126 %14.96
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 115 %13.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4 %0.48
Saadet Partisi
SAADET 		- 1 %0.12
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		362 %34.51
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		252 %24.02
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		173 %16.49
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		130 %12.39
Saadet Partisi
SAADET 		11 %1.05
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		420 %44.92
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		206 %22.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		171 %18.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		128 %13.69
Saadet Partisi
SAADET 		10 %1.07
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		181 %21.78
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		180 %21.66
Bağımsız
BĞMSZ 		177 %21.3
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		172 %20.7
Demokratik Sol Parti
DSP 		121 %14.56
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çemişgezek
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Hozat
Açılan Sandık Oranı %0
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Mazgirt
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
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Ovacık
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Pertek
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Pülümür
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akpazar
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çemişgezek
Açılan Sandık Oranı %0
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Hozat
Açılan Sandık Oranı %0
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Mazgirt
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Ovacık
Açılan Sandık Oranı %0
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Pertek
Açılan Sandık Oranı %0
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Pülümür
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akpazar
Açılan Sandık Oranı %0
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