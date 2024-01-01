MAZGİRT SEÇİM SONUÇLARI

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  • Mazgirt Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 352 %35.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 277 %27.87
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 194 %19.52
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 122 %12.27
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 44 %4.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 2 %0.2
Saadet Partisi
SAADET 		- 1 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 361 %41.07
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 332 %37.77
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 79 %8.99
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 70 %7.96
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 16 %1.82
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 14 %1.59
Saadet Partisi
SAADET 		- 7 %0.8
PARTİLER ADAY OY ORAN
Emek Partisi
EMEP 		- 328 %34.56
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 307 %32.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 214 %22.55
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 75 %7.9
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 17 %1.79
Saadet Partisi
SAADET 		- 5 %0.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3 %0.32
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		334 %34.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		242 %24.85
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		178 %18.28
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		172 %17.66
İyi Parti
İYİ PARTİ 		47 %4.83
Saadet Partisi
SAADET 		1 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		308 %36.19
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		276 %32.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		157 %18.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		86 %10.11
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		10 %1.18
Saadet Partisi
SAADET 		9 %1.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		5 %0.59
PARTİLER OY ORAN
Emek Partisi
EMEP 		335 %36.65
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		275 %30.09
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		202 %22.1
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		102 %11.16
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çemişgezek
Açılan Sandık Oranı %0
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Hozat
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Nazımiye
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Ovacık
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Pertek
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Pülümür
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akpazar
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çemişgezek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hozat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nazımiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ovacık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pertek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pülümür
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akpazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0