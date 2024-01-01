MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Merkez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 5.887 %32.77
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 5.069 %28.21
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.699 %20.59
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.526 %14.06
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 627 %3.49
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 53 %0.29
Saadet Partisi
SAADET 		- 43 %0.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 39 %0.22
Vatan Partisi
VATAN 		- 24 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 7.250 %42.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.259 %30.8
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 2.290 %13.41
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.592 %9.32
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 244 %1.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 238 %1.39
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 109 %0.64
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 50 %0.29
Saadet Partisi
SAADET 		- 42 %0.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 4.347 %31.97
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 3.366 %24.76
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.910 %21.4
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.025 %14.9
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 442 %3.25
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 287 %2.11
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 76 %0.56
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 68 %0.5
Demokrat Parti
DP 		- 34 %0.25
Anavatan Partisi
ANAP 		- 21 %0.15
Saadet Partisi
SAADET 		- 19 %0.14
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		5.289 %29.75
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		5.198 %29.24
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.013 %22.57
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.152 %17.73
Saadet Partisi
SAADET 		89 %0.5
Vatan Partisi
VATAN 		36 %0.2
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		7.352 %43.4
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.240 %30.93
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.398 %14.16
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.737 %10.25
Saadet Partisi
SAADET 		120 %0.71
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		92 %0.54
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		4.418 %33.69
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.712 %20.68
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.624 %20.01
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.606 %19.87
Demokratik Sol Parti
DSP 		753 %5.74
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çemişgezek
Açılan Sandık Oranı %0
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Hozat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mazgirt
Açılan Sandık Oranı %0
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Nazımiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ovacık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pertek
Açılan Sandık Oranı %0
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Pülümür
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akpazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çemişgezek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hozat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mazgirt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nazımiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ovacık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pertek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pülümür
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akpazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0