HOZAT SEÇİM SONUÇLARI

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  • Hozat Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 993 %42.36
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 617 %26.32
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 435 %18.56
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 59 %2.52
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 45 %1.92
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 12 %0.51
Saadet Partisi
SAADET 		- 3 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 707 %32.52
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 657 %30.22
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 644 %29.62
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 112 %5.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 31 %1.43
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 21 %0.97
Saadet Partisi
SAADET 		- 2 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.081 %50.42
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 857 %39.97
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 126 %5.88
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 49 %2.29
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 24 %1.12
Saadet Partisi
SAADET 		- 7 %0.33
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		877 %39
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		600 %26.68
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		496 %22.05
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		267 %11.87
Saadet Partisi
SAADET 		9 %0.4
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		732 %34.82
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		629 %29.92
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		495 %23.55
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		184 %8.75
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		51 %2.43
Saadet Partisi
SAADET 		11 %0.52
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		684 %33.61
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		545 %26.78
Demokratik Sol Parti
DSP 		253 %12.43
Emek Partisi
EMEP 		229 %11.25
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		172 %8.45
Demokrat Parti
DP 		135 %6.63
Anavatan Partisi
ANAP 		17 %0.84
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çemişgezek
Açılan Sandık Oranı %0
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Mazgirt
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Nazımiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Ovacık
Açılan Sandık Oranı %0
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Pertek
Açılan Sandık Oranı %0
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Pülümür
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akpazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çemişgezek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mazgirt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nazımiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ovacık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pertek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pülümür
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akpazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0