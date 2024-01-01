ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Şırnak Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Mehmet Yarka adalet-ve-kalkinma-partisi
Mehmet
Yarka
%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 98.203 %56.95
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 61.674 %35.77
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.905 %2.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.700 %2.15
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.663 %1.54
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.287 %0.75
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 200 %0.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 67 %0.04
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 54 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 101.287 %71.04
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 28.695 %20.12
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 3.745 %2.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.233 %1.57
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.831 %1.28
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.734 %1.22
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.287 %0.9
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 900 %0.63
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 400 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 310 %0.22
Demokrat Parti
DP 		- 163 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 68.985 %61.41
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 33.770 %30.06
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 3.096 %2.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.110 %1.88
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.536 %1.37
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 848 %0.75
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 765 %0.68
Saadet Partisi
SAADET 		- 598 %0.53
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 530 %0.47
Demokrat Parti
DP 		- 61 %0.05
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 37 %0.03
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		129.970 %57.53
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		72.022 %31.88
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		12.959 %5.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.327 %2.36
Saadet Partisi
SAADET 		2.262 %1
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.582 %0.7
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		349 %0.15
Vatan Partisi
VATAN 		211 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		136.376 %70.62
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		39.307 %20.35
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		5.705 %2.95
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.047 %1.06
Saadet Partisi
SAADET 		1.992 %1.03
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.989 %1.03
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.485 %0.77
Bağımsız
BĞMSZ 		1.320 %0.68
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.206 %0.62
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		974 %0.5
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		534 %0.28
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		183 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		92.375 %59.88
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		43.062 %27.91
Saadet Partisi
SAADET 		4.079 %2.64
Demokratik Sol Parti
DSP 		3.880 %2.52
Bağımsız
BĞMSZ 		3.053 %1.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.644 %1.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.710 %1.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		730 %0.47
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		658 %0.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		649 %0.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		591 %0.38
Demokrat Parti
DP 		433 %0.28
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		404 %0.26
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beytüşşebap
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Cizre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güçlükonak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İdil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silopi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Uludere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Balveren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başverimli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çalışkan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fındık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Görümlü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hilal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kasrik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumçatı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sırtköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şenoba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Uzungeçit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Beytüşşebap
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Cizre
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güçlükonak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İdil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silopi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Uludere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Balveren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başverimli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çalışkan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fındık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Görümlü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hilal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kasrik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumçatı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sırtköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şenoba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Uzungeçit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0