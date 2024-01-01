FINDIK SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Beytüşşebap
Açılan Sandık Oranı %0
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Cizre
Açılan Sandık Oranı %0
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Güçlükonak
Açılan Sandık Oranı %0
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İdil
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Merkez
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Silopi
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Uludere
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|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Balveren
Açılan Sandık Oranı %0
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Başverimli
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Çalışkan
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Görümlü
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Hilal
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Karalar
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Kasrik
Açılan Sandık Oranı %0
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Kumçatı
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Sırtköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Şenoba
Açılan Sandık Oranı %0
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Uzungeçit
Açılan Sandık Oranı %0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Beytüşşebap
Açılan Sandık Oranı %0
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Cizre
Açılan Sandık Oranı %0
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Güçlükonak
Açılan Sandık Oranı %0
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İdil
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Silopi
Açılan Sandık Oranı %0
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Uludere
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Balveren
Açılan Sandık Oranı %0
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Başverimli
Açılan Sandık Oranı %0
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Çalışkan
Açılan Sandık Oranı %0
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Görümlü
Açılan Sandık Oranı %0
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Hilal
Açılan Sandık Oranı %0
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Karalar
Açılan Sandık Oranı %0
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Kasrik
Açılan Sandık Oranı %0
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Kumçatı
Açılan Sandık Oranı %0
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Sırtköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Şenoba
Açılan Sandık Oranı %0
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Uzungeçit
Açılan Sandık Oranı %0
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