AYDIN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Aydın Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Mustafa Savaş adalet-ve-kalkinma-partisi
Mustafa
Savaş
%0 0 Oy
Özlem Çerçioğlu cumhuriyet-halk-partisi
Özlem
Çerçioğlu
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 368.791 %53.94
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 299.056 %43.74
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.641 %0.83
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4.188 %0.61
Vatan Partisi
VATAN 		- 2.890 %0.42
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 1.836 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.302 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 285.281 %43.79
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 189.921 %29.15
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 140.362 %21.55
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 20.275 %3.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.842 %0.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.762 %0.42
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.433 %0.37
Demokrat Parti
DP 		- 1.930 %0.3
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 1.096 %0.17
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 1.083 %0.17
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 846 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 751 %0.12
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 701 %0.11
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 638 %0.1
Millet Partisi
Millet 		- 304 %0.05
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 202 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 134.376 %31.82
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 106.505 %25.22
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 91.799 %21.73
Demokrat Parti
DP 		- 57.257 %13.56
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 13.740 %3.25
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 10.550 %2.5
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.249 %0.77
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.388 %0.33
Emek Partisi
EMEP 		- 1.102 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 867 %0.21
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 559 %0.13
Anavatan Partisi
ANAP 		- 436 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 194 %0.05
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 170 %0.04
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		- 110 %0.03
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 57 %0.01
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		251.884 %37.42
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		164.325 %24.41
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		116.471 %17.3
İyi Parti
İYİ PARTİ 		75.116 %11.16
Demokrat Parti
DP 		27.195 %4.04
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		15.041 %2.23
Saadet Partisi
SAADET 		7.191 %1.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		6.992 %1.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.893 %0.58
Vatan Partisi
VATAN 		2.855 %0.42
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.099 %0.31
Bağımsız
BĞMSZ 		78 %0.01
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		231.248 %35.75
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		192.001 %29.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		179.842 %27.8
Bağımsız
BĞMSZ 		21.519 %3.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		7.518 %1.16
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.958 %0.61
Saadet Partisi
SAADET 		2.975 %0.46
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.895 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.077 %0.17
Demokrat Parti
DP 		1.025 %0.16
Doğru Yol Partisi
DYP 		994 %0.15
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		935 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		862 %0.13
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		700 %0.11
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		277 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		173.330 %28.13
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		160.328 %26.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		145.303 %23.58
Demokrat Parti
DP 		72.775 %11.81
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		19.794 %3.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		17.653 %2.86
Büyük Birlik Partisi
BBP 		8.737 %1.42
Saadet Partisi
SAADET 		7.755 %1.26
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		2.382 %0.39
Emek Partisi
EMEP 		1.648 %0.27
Anavatan Partisi
ANAP 		1.591 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.527 %0.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.435 %0.23
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.283 %0.21
Bağımsız
BĞMSZ 		599 %0.1
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		142 %0.02
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bozdoğan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buharkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çine
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Didim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Efeler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Germencik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İncirliova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karpuzlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koçarlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Köşk
Açılan Sandık Oranı %0
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Kuşadası
Açılan Sandık Oranı %0
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Kuyucak
Açılan Sandık Oranı %0
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Nazilli
Açılan Sandık Oranı %0
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Söke
Açılan Sandık Oranı %0
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Sultanhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bozdoğan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Buharkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çine
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Didim
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Efeler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Germencik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İncirliova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karpuzlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koçarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köşk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuşadası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kuyucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nazilli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0