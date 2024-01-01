ADANA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Adana Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
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  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Fatih Mehmet Kocaispir adalet-ve-kalkinma-partisi
Fatih Mehmet
Kocaispir
%0 0 Oy
Zeydan Karalar cumhuriyet-halk-partisi
Zeydan
Karalar
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 656.704 %53.69
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 523.751 %42.82
Saadet Partisi
SAADET 		- 23.214 %1.9
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 6.298 %0.51
Vatan Partisi
VATAN 		- 5.764 %0.47
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3.161 %0.26
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 2.529 %0.21
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 414.284 %33.51
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 394.481 %31.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 306.747 %24.81
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 90.829 %7.35
Saadet Partisi
SAADET 		- 12.875 %1.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 5.672 %0.46
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 2.131 %0.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.050 %0.17
Millet Partisi
Millet 		- 1.835 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.773 %0.14
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 1.703 %0.14
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 842 %0.07
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 734 %0.06
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 338 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 238.706 %29.74
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 237.206 %29.56
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 209.876 %26.15
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 74.421 %9.27
Saadet Partisi
SAADET 		- 12.641 %1.58
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 9.670 %1.2
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 6.507 %0.81
Demokrat Parti
DP 		- 4.964 %0.62
Anavatan Partisi
ANAP 		- 2.023 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.546 %0.19
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 1.130 %0.14
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		- 943 %0.12
Millet Partisi
Millet 		- 930 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 786 %0.1
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 683 %0.09
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 490 %0.06
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		493.179 %40.35
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		311.680 %25.5
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		222.345 %18.19
İyi Parti
İYİ PARTİ 		58.880 %4.82
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		50.235 %4.11
Saadet Partisi
SAADET 		37.346 %3.06
Büyük Birlik Partisi
BBP 		18.666 %1.53
Demokrat Parti
DP 		8.672 %0.71
Demokratik Sol Parti
DSP 		8.321 %0.68
Bağımsız
BĞMSZ 		4.749 %0.39
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.771 %0.23
Vatan Partisi
VATAN 		2.735 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.604 %0.21
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		368.458 %30.6
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		356.595 %29.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		319.548 %26.54
Bağımsız
BĞMSZ 		97.112 %8.07
Saadet Partisi
SAADET 		16.198 %1.35
Demokrat Parti
DP 		15.856 %1.32
Büyük Birlik Partisi
BBP 		9.771 %0.81
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		4.316 %0.36
Demokratik Sol Parti
DSP 		4.154 %0.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.614 %0.22
Millet Partisi
Millet 		1.027 %0.09
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		1.001 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		860 %0.07
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		689 %0.06
Liberal Demokrat Parti
LDP 		184 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		325.522 %29.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		297.321 %27.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		251.056 %22.99
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		87.823 %8.04
Demokrat Parti
DP 		34.502 %3.16
Saadet Partisi
SAADET 		28.150 %2.58
Demokratik Sol Parti
DSP 		24.747 %2.27
Büyük Birlik Partisi
BBP 		14.076 %1.29
Bağımsız
BĞMSZ 		6.606 %0.61
Anavatan Partisi
ANAP 		5.233 %0.48
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3.724 %0.34
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		3.339 %0.31
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		2.043 %0.19
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		2.031 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.675 %0.15
Millet Partisi
Millet 		1.561 %0.14
Emek Partisi
EMEP 		1.473 %0.13
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		997 %0.09
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
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Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
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Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
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Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aladağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Feke
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmamoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaisalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karataş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kozan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pozantı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saimbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıçam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tufanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yumurtalık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yüreğir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0