TUNCELİ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Tunceli Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Erkan Eroğlu adalet-ve-kalkinma-partisi
Erkan
Eroğlu
%0 0 Oy
Ali Mustafa Çelik cumhuriyet-halk-partisi
Ali Mustafa
Çelik
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.606 %29.02
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 7.681 %23.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 7.368 %22.26
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 5.924 %17.9
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.685 %5.09
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 135 %0.41
Saadet Partisi
SAADET 		- 78 %0.24
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 61 %0.18
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 39 %0.12
Vatan Partisi
VATAN 		- 31 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.578 %30.68
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 9.387 %30.07
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.868 %15.59
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 3.196 %10.24
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.454 %4.66
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 1.313 %4.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 427 %1.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 379 %1.21
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 361 %1.16
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 109 %0.35
Saadet Partisi
SAADET 		- 94 %0.3
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 50 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.734 %25
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 6.734 %25
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 5.580 %20.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.377 %19.96
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 865 %3.21
Emek Partisi
EMEP 		- 720 %2.67
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 560 %2.08
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 177 %0.66
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 76 %0.28
Saadet Partisi
SAADET 		- 62 %0.23
Demokrat Parti
DP 		- 34 %0.13
Anavatan Partisi
ANAP 		- 21 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		14.806 %27.65
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		12.761 %23.83
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		10.508 %19.62
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9.829 %18.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.006 %5.61
Saadet Partisi
SAADET 		204 %0.38
Vatan Partisi
VATAN 		143 %0.27
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		16.077 %32.08
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		14.131 %28.2
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.283 %14.53
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		4.469 %8.92
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.531 %5.05
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.563 %3.12
Bağımsız
BĞMSZ 		1.316 %2.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		850 %1.7
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		679 %1.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		659 %1.31
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		309 %0.62
Saadet Partisi
SAADET 		183 %0.37
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		67 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		8.952 %19.92
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.854 %19.7
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8.367 %18.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		6.095 %13.56
Bağımsız
BĞMSZ 		4.658 %10.36
Emek Partisi
EMEP 		3.302 %7.35
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.312 %5.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		744 %1.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		555 %1.23
Demokrat Parti
DP 		303 %0.67
Büyük Birlik Partisi
BBP 		281 %0.63
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		174 %0.39
Anavatan Partisi
ANAP 		166 %0.37
Saadet Partisi
SAADET 		110 %0.24
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		74 %0.16
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çemişgezek
Açılan Sandık Oranı %0
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Hozat
Açılan Sandık Oranı %0
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Mazgirt
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Nazımiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Ovacık
Açılan Sandık Oranı %0
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Pertek
Açılan Sandık Oranı %0
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Pülümür
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akpazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çemişgezek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hozat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mazgirt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nazımiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ovacık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pertek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pülümür
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akpazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0