SİVAS SEÇİM SONUÇLARI

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  • Sivas Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Hilmi Bilgin adalet-ve-kalkinma-partisi
Hilmi
Bilgin
%0 0 Oy
Tacettin Kepenek cumhuriyet-halk-partisi
Tacettin
Kepenek
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 127.016 %46.86
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 80.526 %29.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 31.923 %11.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 24.837 %9.16
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.449 %1.27
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 1.717 %0.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 518 %0.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 387 %0.14
Vatan Partisi
VATAN 		- 150 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 117 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 141.483 %53.43
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 69.855 %26.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 25.682 %9.7
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 19.141 %7.23
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.473 %2.07
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.287 %0.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 626 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 519 %0.2
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 293 %0.11
Demokrat Parti
DP 		- 282 %0.11
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 142 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 99.674 %40.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 84.061 %34.13
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 22.067 %8.96
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 21.004 %8.53
Saadet Partisi
SAADET 		- 13.662 %5.55
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.814 %0.74
Demokrat Parti
DP 		- 1.283 %0.52
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.076 %0.44
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 776 %0.32
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 392 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 272 %0.11
Emek Partisi
EMEP 		- 225 %0.09
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		170.181 %44.69
Büyük Birlik Partisi
BBP 		81.450 %21.39
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		54.823 %14.4
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		54.591 %14.34
İyi Parti
İYİ PARTİ 		8.014 %2.1
Saadet Partisi
SAADET 		5.686 %1.49
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.211 %0.32
Vatan Partisi
VATAN 		478 %0.13
Demokrat Parti
DP 		405 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		194.487 %52.46
Büyük Birlik Partisi
BBP 		72.468 %19.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		47.614 %12.84
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		41.315 %11.14
Saadet Partisi
SAADET 		8.896 %2.4
Bağımsız
BĞMSZ 		2.032 %0.55
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.276 %0.34
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		988 %0.27
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		601 %0.16
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		452 %0.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		378 %0.1
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		256 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Büyük Birlik Partisi
BBP 		125.895 %36.16
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		115.135 %33.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		44.062 %12.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		30.285 %8.7
Saadet Partisi
SAADET 		19.288 %5.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		5.246 %1.51
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.590 %0.74
Demokrat Parti
DP 		1.577 %0.45
Bağımsız
BĞMSZ 		1.163 %0.33
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.029 %0.3
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		752 %0.22
Anavatan Partisi
ANAP 		391 %0.11
Emek Partisi
EMEP 		388 %0.11
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		327 %0.09
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akıncılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altınyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Divriği
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğanşar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gemerek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürün
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hafik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmranlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kangal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koyulhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Suşehri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şarkışla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ulaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yıldızeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Cemel
Açılan Sandık Oranı %0
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Çepni
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Deliilyas
Açılan Sandık Oranı %0
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Güneykaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürçayır
Açılan Sandık Oranı %0
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Sızır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yıldız
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akıncılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altınyayla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Divriği
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğanşar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gemerek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürün
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hafik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İmranlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kangal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koyulhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Suşehri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şarkışla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ulaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yıldızeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Cemel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çepni
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Deliilyas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güneykaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürçayır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sızır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yıldız
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0