GÜNEYKAYA SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Akıncılar
Açılan Sandık Oranı %0
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Altınyayla
Açılan Sandık Oranı %0
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Divriği
Açılan Sandık Oranı %0
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Doğanşar
Açılan Sandık Oranı %0
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Gemerek
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölova
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürün
Açılan Sandık Oranı %0
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Hafik
Açılan Sandık Oranı %0
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İmranlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Kangal
Açılan Sandık Oranı %0
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Koyulhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Suşehri
Açılan Sandık Oranı %0
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Şarkışla
Açılan Sandık Oranı %0
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Ulaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Yıldızeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Zara
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Cemel
Açılan Sandık Oranı %0
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Çepni
Açılan Sandık Oranı %0
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Deliilyas
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürçayır
Açılan Sandık Oranı %0
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Sızır
Açılan Sandık Oranı %0
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Yıldız
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Akıncılar
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Altınyayla
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Divriği
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
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|
Doğanşar
Açılan Sandık Oranı %0
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Gemerek
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Gölova
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|
Gürün
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Hafik
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
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|%0 0
|
İmranlı
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kangal
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Koyulhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Suşehri
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Şarkışla
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Ulaş
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Yıldızeli
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Zara
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Cemel
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Çepni
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Deliilyas
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Gürçayır
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Sızır
Açılan Sandık Oranı %0
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Yıldız
Açılan Sandık Oranı %0
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